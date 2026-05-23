Felfüggesztették Eszenyi Enikő tervezett rendezését a debreceni színházban

A biztonságos, aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja: a tervezett együttműködés több kollégájukban bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat - írja az MTI.

Vadász Dániel szombaton a színház honlapján azt írta: „az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-ig végleges döntést fogok hozni”.

Kiemelte: első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható.

„A Csokonai Nemzeti Színház vezetősége elkötelezett a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet biztosítása mellett. Intézményünk etikai kódexe és alapelvei minden munkatársunkra és alkotónkra egyformán és kötelező jelleggel érvényesek, melyeknek alapja az emberi méltóság mindenkori tiszteletben tartása” - fogalmazott az igazgató. Azzal kapcsolatban, milyen indokok vezettek ahhoz, hogy felkérte Eszenyi Enikőt rendezni, most mégis felfüggeszti a produkciót, Vadász Dániel utalt arra: a korábbi években az ő vezetői munkájával kapcsolatban a „nyilvánosságban és a szakmán belül is súlyos aggályok merültek fel, a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat folyt”.

„Nyilvánvaló kiváló szakmai érdemei mellett azért kértem fel rendezőként, mert a szakmában az a gyakorlat alakult ki, hogy Eszenyi Enikő játszhat és rendezhet, hiszen az utóbbi években rendezett Szolnokon, Kecskeméten, Kolozsváron, a Prágai Nemzeti Színházban, a Szlovák Nemzeti Színházban és további színházakban is. A helyzetet úgy értelmeztem, hogy a szakmai közösség, valamint a szélesebb közvélemény elfogadta a rendező művészi közreműködéseit. Ez a feltételezésem hibás volt, hiszen ma ebben érezhetően nincs nyugalom a színházi világban és a közéletben” - tette hozzá.

Kiemelte: egyetért azzal, hogy „a teljes nyugalmat csak a tiszta, őszinte kommunikáció, a szembenézés, a bántalmazó viselkedéstől történő teljes elhatárolódás és a bocsánatkérés hozhatja meg”. Az igazgató azt írta, az elmúlt napokban több kollégájukkal történt egyeztetés során mára világossá vált számára, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Ezért úgy döntött, hogy a végső döntés előtt szakember bevonásával kikéri a társulat véleményét, és azonnal szakmai és etikai állásfoglalást kér több meghatározó szervezettől: a Magyar Színházi Társaságtól, a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól. „Amennyiben a kérdésben június 30-ig nem születik megnyugtató megoldás, a Primadonnák című produkciót kiveszem a 2026/27-es évad műsortervéből” - közölte Vadász Dániel.

Eszenyi Enikő 2009-től vezette a Vígszínházat, amelynek 2020-ban igazgatói posztjáról végül 2020-ban távozott, miután több volt munkatársa is nyílt levélben írta meg, hogy felmondásukhoz az igazgató „verbális erőszaka” és „agresszív vezetői kommunikációja” is hozzájárult . Lemondása után a színház vezetését Rudolf Péter vette át, akit Karácsony Gergely nevezett ki az intézmény élére. A Vígszínház az esetet kivizsgálta, majd Etikai Kódexet fogadott el, hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Eszenyi Enikő egyszer sem kért bocsánatot azért, amit tett.

Eszenyi később színésznőként tért vissza Budapestre, miután főszerepet kapott a Játékszín egyik darabjában, a „Csodálatos vagy, Júlia!”-ban, de ekkor is érte kritika a viselkedése miatt.

A napokban Lengyel Tamás színész élesen bírálta az Eszenyi-ügy fővárosi kezelését, mondván, a vizsgálat lebonyolítása és annak utóélete során a főváros ugyanazokat a módszereket alkalmazta, amelyeket korábban a kormányzati rendszerrel szemben fogalmaztak meg kritikaként.

Eszenyi Enikő a tervek szerint a jövő évadban a József Attila Színházban rendez majd, ezt Nemcsák Károly igazgató jelentette be.

