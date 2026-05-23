Három óriáskiadást felejtett el beírni a kormány a költségvetés kiadási oldalára, állítja Vitézy

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás, erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A 286 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormányszóvivő is beszélt a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón, a Tisza szerint az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölt részleteket: szerinte hiányzik

az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete), a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége

Miközben Vitézy szerint ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

„A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása" - fogalmazott.

"Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük - a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét" - írta Vitézy Dávid. (MTI)



