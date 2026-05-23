Hernádi Zsolt: A NIS-tranzakció hozzájárulna a régió, benne Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához

A Mol hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.

„Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni. Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához”

– idézte a Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közlemény Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatót. Hozzátette: az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattak a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értek el, a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptek.

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon közölte, hogy Szerbiát értesítették arról, hogy a Mol további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében. A miniszter két hete arról beszélt, elégedetlenek azzal az ajánlattal, amit a Mol a pancsovai finomítóra adott, az ügyben a szerbek több kérdést is feltettek.

A szerb vezetés január közepén jelentette be, hogy a magyar vállalat veheti meg közel egymilliárd euróért a NIS-ben meglévő 56,15 százalékos orosz tulajdont. Ám az egyik legismertebb szerb gazdasági elemző április végén már arról írt, hogy a magyarországi kormányváltás miatt megváltozott a szerb olajvállalat eladása körüli helyzet.

Az adásvételről korábban kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt a magyar olajcég az orosz eladókkal, a 11,3 százalékos tulajdonos Gazprommal és annak leányvállalatával, a 44,85 százalékos NIS-részesedéssel rendelkező Gazpromnyefttyel. A tervek szerint a szerb cégbe beszállhatna az Emirátusok globálisan is jelentős energiavállalata, az ADNOC, de a szerb állam is növelné 5 százalékkal az eddigi 29,9 százalékos részesedését. Az év elején még március végére tervezték az adásvételi szerződés aláírását. (via MTI)

