Szerbia elégedetlen az ajánlattal, amit a MOL a pancsovai finomítóra adott

Szerbia bányászati és energetikai minisztere, Dubravka Đedović csütörtökön arról beszélt, hogy elégedetlenek azzal az ajánlattal, amit a MOL a pancsovai finomítóra adott. A szerb vezetés január közepén jelentette be, hogy MOL veheti meg közel egymilliárd euróért a szerb olajtársaságban, a NIS-ben (Naftna Industrija Srbije) meglévő 56,15 százalékos orosz tulajdont. Aztán az egyik legismertebb szerb gazdasági elemző április végén arról írt, hogy a magyarországi kormányváltás miatt megváltozott a szerb olajvállalat eladása körüli helyzet.

Most a szerb energetikai miniszter azt mondta: „Olyan vörös vonalakról van szó, amelyekről már korábban jeleztük, hogy Szerbia nem fogja átlépni őket – elsősorban a pancsovai finomító jövőbeli működéséről, a nyersolaj-feldolgozási kapacitásról, valamint arról, hogyan biztosíthatjuk, hogy a megállapodásban rögzített szintek teljesüljenek – hogy a finomítói feldolgozás, illetve az olajszármazékok bizonyos mértékben fedezzék a szerb piac igényeit, mindenekelőtt a gazdaság számára.”

Dubravka Đedović ezt rendkívül fontosnak tartja, mivel a NIS stratégiai és meghatározó szereplő az olajszektorban. „Azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon, valamint hogy a NIS korábban vállalt kötelezettségei – amelyek fontosak a Szerb Köztársaság számára – teljesüljenek, vagy az állam megfelelő kompenzációban részesüljön. Ami hátra van, az az, hogy megvárjuk a MOL új javaslatát, és hogy az a lehető legrövidebb időn belül megérkezzen” – tette hozzá a miniszter.

Az adásvételről egyelőre kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt a magyar olajcég az orosz eladókkal, a 11,3 százalékos tulajdonos Gazprommal és annak leányvállalatával, a 44,85 százalékos NIS-részesedéssel rendelkező Gazpromnyefttyel. A tervek szerint a szerb cégbe beszállhat az Emirátusok globálisan is jelentős energiavállalata, az ADNOC, de a szerb állam is növeli 5 százalékkal az eddigi 29,9 százalékos részesedését. Az év elején az adásvételi szerződés aláírását még március végére tervezték. Az elégedetlenkedő szerb miniszter azért hozzátette, hogy Szerbia továbbra is elkötelezett a magyar vállalattal folytatott tárgyalások és a kompromisszumkeresés mellett, de nem mindenáron.

Aleksandar Vucic szerb elnök pedig arra reagált, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért. Vucic azt mondta, a szerb kormány nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NIS részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, hiszen a cég „soha nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással”. A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a Mollal, és a döntés várhatóan a jövő héten megszületik. Ugyanakkor hozzátette, úgy tűnik, egyesek „zsarolni” akarják Szerbiát. (RTS/MTI)