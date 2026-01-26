Közel 1 milliárd eurót fizet a Mol a szerb NIS olajvállalat többségi tulajdonrészéért

900-1000 millió euróért, azaz 343-381 milliárd forint értékben vásárolja meg a Mol a szerbiai NIS olajvállalat 56 százalékos részesedését – szúrta ki a Telex Aleksandar Vučić szerb elnök nyilatkozatát. Mikor megkérdezték, miért nem a szerb állam veszi meg a NIS orosz tulajdonban lévő többségi tulajdonrészét, Vučić nem válaszolt, mert a válasz szerinte Szerbia érdekeit veszélyeztette volna.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Szerbia legnagyobb kőolaj-vállalatát októberben rosszul érintették az amerikai szankciók, mivel a cég többsége az orosz Gazprom-csoport kezében összpontosult. A szankciók miatt az egyik kőolajfinomítót tavaly év végén le kellett állítani, az ország pedig az energiaválság szélére sodródott – ezért a szerb vezetés arra kérte az orosz tulajdonost, hogy minél előbb váljon meg a tulajdonrészeitől.

A lehetséges felvásárlók között az Egyesült Arab Emírségek is szóba került, a mostani megállapodás szerint a Mol tovább is adná nekik a vállalat egy részét, ahogy a tervek szerint a szerb állam is kap majd 5 százalékot az eddigi közel 30 százaléka mellé. A magyar külpolitika számára kulcskérdés volt az üzlet nyélbeütése: a magyar kormány ezzel tovább növelheti befolyását Dél-kelet-Európában, erősítve a kapcsolatot legközelebbi szövetségesével, Vučić Szerbiájával, miközben újabb energetikai dealt köthetett Moszkvával. A vásárlás körülményeiről itt olvashatnak bővebben.