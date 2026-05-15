A szerbek újabb kérdéseket tesznek fel NIS-ügyben a Molnak, a magyar olajmultinak hétfőig meg kell találnia a válaszokat

gazdaság

Szerbia péntek estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága hétfőig dönthet az ajánlatról – közölte az Infostart híre szerint Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter.

Djedovic Handanovic az Athénban tartott regionális energiaügyi miniszteri tanácskozáson a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta: az elmúlt napokban folytatódtak az egyeztetések a Mol képviselőivel, és egyes kérdésekben történt előrelépés, a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség.

A tárcavezető közölte, Szerbia a pénteki nap végéig megteszi végleges javaslatát, míg a Mol igazgatósága hétfőn dönthet róla. A miniszter hangsúlyozta: Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátásbiztonságának védelme. Kiemelte: nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra. Arra is kitért, hogy a megállapodás kimenetele nemcsak a szerb és a magyar fél tárgyalásaitól függ, hanem az amerikai kormányzat, valamint az orosz többségi tulajdonos álláspontjától is.

A miniszter múlt héten arról beszélt, elégedetlenek azzal az ajánlattal, amit a Mol a pancsovai finomítóra adott. A szerb vezetés január közepén jelentette be, hogy a magyar vállalat veheti meg közel egymilliárd euróért a NIS-ben meglévő 56,15 százalékos orosz tulajdont. Ám az egyik legismertebb szerb gazdasági elemző április végén már arról írt, hogy a magyarországi kormányváltás miatt megváltozott a szerb olajvállalat eladása körüli helyzet.

Az adásvételről korábban kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt a magyar olajcég az orosz eladókkal, a 11,3 százalékos tulajdonos Gazprommal és annak leányvállalatával, a 44,85 százalékos NIS-részesedéssel rendelkező Gazpromnyefttyel. A tervek szerint a szerb cégbe beszállhatna az Emirátusok globálisan is jelentős energiavállalata, az ADNOC, de a szerb állam is növelné 5 százalékkal az eddigi 29,9 százalékos részesedését. Az év elején még március végére tervezték az adásvételi szerződés aláírását.

