Orbán Anita a Globsecen: Az EU által elvárt szupermérföldkövek 100 százalékban megegyeznek azzal, amit a választók kértek a Tiszától

Orbán Anita személyében hosszú idő után újra magyar külügyminiszter beszélt a prágai Globsec konferencia. Ahogy az egész konferencián, úgy a zárónapon is érezhető volt a magyar választások eredménye miatti európai megkönnyebbülés, és az új kormány irányába mutatott pozitív várakozás.

A külügyminszter telt ház előtt beszélt a kampány tanulságairól, majd a Politico vezető európai újságírója, Nicolas Vinocur kérdéseire válaszolt. Vinocur rögtön azzal kezdett, vajon Európának ki kellene-e jelölnie saját részéről valakit, aki közvetít Oroszország irányába (Ukrajna kapcsán). Orbán válaszában arról beszélt, hogy a választási felhatalmazás alapján egyértelmű, a magyarok újra Európában akarják érezni magukat, és azt akarják hogy a háborúnak legyen vége.

Magyar Péter jövő hétre tervezett brüsszeli útja kapcsán Orbánt arról is kérdezték, hogyan tervezik az EU-s forrásokat visszaszerezni. A külügyminiszter szerint először az RRF 10.4 milliárd euróját tudják majd visszaszerezni. Szakértői tárgyalások már a héten is folytak, jövő héten Magyar magasabb szinten fog tárgyalni. A szuper-mérföldköveket teljesíteni kell, ide tartozik a jogállamiság visszaállítása, a pénz átlátható, korrupciómentes elköltésének biztosítása. Orbán szerint a szupermérföldkövek 100 százalékban megegyeznek a Tisza ígéreteivel, és azzal amit a magyar választók kértek tőlük, így ezeket teljesíteni fogják, a parlament elé már benyújtották a javaslatokat. Az idő szorít, mert augusztus 31. a határidő.

Szóba került a magyar SAFE-hitel sorsa is, amit az Európai Bizottság még nem fogadott el. Ezek kapcsán nincs az ország olyan időszűkében, mint a többi uniós forrás esetében. Orbán emlékeztetett arra, hogy a másik Orbánék a második legnagyobb összeget kérték a Bizottságtól, ezt átnézik a Honvédség valós szükségleteit, a védelmi ipar lehetőségeit, és a NATO követelményeket is figyelembe véve.

A lengyelországi kormányút tapasztalatai kapcsán Orbán arról beszélt, hogy a magyar kormány több szempontból szeretne Lengyelországra támaszkodni: bilaterálisan, a V4-eken belül, az EU-n belül általában és tematikusan is. A V4 felélesztése még a június végéig tartó magyar elnökség ideje alatt miniszteri szinten fog megkezdődni Orbán szerint.

Az Orbán-kormány uniós vétóterrorja kapcsán önkéntelenül szóba került, az Ukrajnának nyújtandó bárminemű segítség megvétózása és ennek a politikának a jövője. Orbán Anita az érdemalapú bővítés mellett tett hitet. Az ukrán külügyminiszterrel való találkozója előremutató volt, a kisebbségi jogok helyzetét kell először rendezni, ez annak a feltétele, hogy bármi más területen érdemi eredményt lehessen elérni. A beregszászi találkozó ajánlata továbbra is az asztalra. Ukrajna mellett természetesen az orosz-kapcsolatok is szóba kerültek: a külügyminiszter szerint egy olyan energiamixet kell kialakítaniuk, ami minden szempontból a lehető legjobb a magyaroknak, ehhez viszont látniuk kell pontosan mindazt, amit az Orbán-rendszertől örököltek meg.

A beszélgetés végén a Politico újságírója Magyarék elszámoltatási ígéretére is rátért, Orbán Anita nagyon jól elszórakoztatta a közönséget azzal a megjegyzésével, miszerint úgy tűnik, a Politico számára a legjobb témák a szaftos magyar belpolitikai témák, de utána válaszolt a kérdésre (Sulyok lemondatása, korrupció felkutatása). Szerinte az elszámoltatás nem heteken belül fog megindulni, hanem napokon belül.

Bár az elmúlt egy év permanens kampányán edződött magyar közönség számára sok újdonságot nem kínáltak az elhangzottak, a közönség látható és érezhető figyelemmel hallgatta.