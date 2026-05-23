Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi üzemben történt baleset kivizsgálására

Közleményt adott ki a MOL a pénteki tiszaújvárosi robbanás kapcsán, ebben azt írják, hogy vizsgálóbizottságot állítottak fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljeskörűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is.
A MOL tudatta azt is, hogy folyamatosan kapcsolatban van a miskolci és a debreceni kórházzal is, és mindenben támogatja a sérült kollégákat és családjaikat. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a Miskolci Kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul. Az üzemi balesetben érintett és a mentésben résztvevő kollégák számára szakszerű, pszichológiai támogatást biztosít a vállalat.
Végezetül jelezték:
Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset. A MOL Petrolkémia egyéb üzemei tervezetten üzemelnek.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy üzemi baleset történt, semmilyen külső beavatkozásnak nincs nyoma, „ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad”.
A balesetnek nincs hatása az üzemanyagellátásra - emelte ki Kapitány István gazdasági miniszter.
Egy ember meghalt és több súlyosan megsérült, amikor péntek reggel robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Beszéltünk egy olyan férfivel, aki az üzem területén dolgozik, és menekülés helyett 150 méterről vette a füstöt és a lángokat.