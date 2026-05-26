Több száz milliós büntetést kapott a gázmaffiában meghatározó szerepet játszó Hungaro Energy Kft.

Igen súlyos, 350 millió forintos bírságot szabott ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Hungaro Energy Kft.-re piaci manipuláció miatt – vette észre a Portfolió az energiahivatal határozatát. A hatóság azért szabta ki a bírságot, mert álláspontja szerint a cég megtévesztő vételi ajánlatokkal torzíthatta a hazai földgázpiac keresleti jelzéseit.

Az ügy azért érdekes, mert a pécsi Katics család érdekeltségébe tartozó Hungaro Energy az egyik főszereplője volt a gázmaffiának (a család két cégének csődközeli helyzetéről és üzleti viszonyairól hétfőn itt írtunk bővebben). A tavaly januárban nyilvánosságra került gigantikus adócsalási ügyben – aminek egyik száláról először a 444 adott hírt – több tucat cég az eddig nem cáfolt hírek szerint több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalt el (a gázmaffiával kapcsolatos összes cikkünk itt található). Az ügyben eddig 41 embert gyanúsított meg az ügyészség, ketten már tavaly január óta letartóztatásban vannak, megbízható forrásból származó információink szerint az egyik letartóztatott személye is szorosan kötődik a Hungaro Energyhez.

Az energiahivatal mostani határozata szerint a Hungaro Energy Kft. megsértette a nagykereskedelmi energiapiacokról szóló uniós rendelet piaci manipulációt tiltó passzusát. A hatóság még 2024-ben kezdte vizsgálni a társaság gázkereskedelmi tevékenységét, és el is vették az engedélyét 2024 őszén, amikor már folyt az eljárást az áfacsalási ügy miatt (akkorra már az áfatörvény módosítása is napirendre került a parlamentben, azóta sem cáfolt információink szerint épp a gázmaffia miatt). A 2008-ban alapított társaságból, ami 2021-2022-ben nagyjából 9-10 milliárdos, majd 2023-ban 49,857 milliárdos árbevételt ért el, 2024 áprilisában kiszállt a családfő Katics József, a két tulajdonos a két fia, Viktor és a többségi részesedéssel rendelkező Ákos nevén maradt.

A mostanra véget ért eljárása megállapította, hogy a pécsi székhelyű cég a vizsgált időszakban több kereskedési napon is olyan magatartást tanúsított, ami alkalmas volt arra, hogy hamis vagy félrevezető jelzést adjon a piacnak a földgáz iránti keresletről. Azt nem közölték, hogy pontosan mely napokról van szó, a Portfolió azt írja, hogy a Hungaro Energy 2023 tavaszától 2024 őszéig volt jelen a szervezett gázpiacon, és „nyolc kereskedési nap kapcsán érkezett jelzés gyanús piaci viselkedésről”, amiből hat nap miatt büntették.

A MEKH a döntéséről szóló közleményben azt is kiemelte: a cég „a szervezett piacon folytatott kereskedései során nem elszigetelt, eseti jelleggel, hanem ismétlődően tanúsított piaci manipulációra alkalmas magatartást”. Megemlítik azt is, hogy a Hungaro Energy az eljárás során nem volt együttműködő: „a Hivatal nyilatkozattételre és a szükséges dokumentumok benyújtására hívta fel a Hungaro Energy Kft.-t, aminek a cég nem tett eleget”.

A bírság összege súlyos, a második legmagasabb a magyar gázpiac történetében, más kérdés, hogy van-e reális esély a behajtására: a tavaly nyáron csődvédelmet kért Hungaro Energy ugyanis április elején felszámolás alá került. A bírság kiszabásánál egyébként súlyosbító tényező volt, hogy a Hungaro Energy gázpiaci trükközése kapcsolódhatott a gázmaffiához. A gázkereskedelem ugyanis olyan nagy értékű, összetett elszámolási folyamatokon keresztül működő piac, amit nagy volumenek, sok szereplő és határon átnyúló ügyletek jellemez. „Ez normál piaci működés mellett a likviditást és az ellátásbiztonságot szolgálja, visszaélésszerű konstrukcióban viszont alkalmas lehet arra, hogy jelentős pénzmozgásoknak adjon legitimnek látszó keretet” – írja a Portfolió.