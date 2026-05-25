Csődközelben a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is

Felszámolást kértek és többek között NAV-végrehajtás indult a pécsi Platina Bau Zrt. ellen, ami a mohácsi kikötőépítés kivitelezője volt a múlt év végéig.

A cég azé a Katics Józsefé, aki 2024 áprilisában szállt ki a szintén pécsi Hungaro Energy Zrt.-ből, amiben a két fia maradt a tulajdonos.

Ez utóbbi energetikai cég az egyik érintettje a gyanú szerint a gázmaffiának, amiben egy jelentős cégháló több tízmilliárd forintnyi áfát csalt el.

A Hungaro Energy tavaly augusztusban csődvédelmet kért, de a csődeljárás sikertelen volt, így áprilisban megkezdődött a felszámolása.

A pécsi Katics családnak néhány éve még két igen jól menő vállalkozása is volt: a Platina Bau Zrt. az építőiparban, a Hungaro Energy Kft. az energiapiacon termelte a pénzt. Nem is keveset, az energetikai cég 2020-2023 között 530,4 millió forintos adózott eredményt ért el, míg a Platina Bau 2020-2024 között 337,7 milliósat. Mostanra viszont mindkét cég összeomlott, illetve az összeomlás szélén áll.

Még tavaly novemberben írtuk meg, hogy a Hungaro Energy az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben (a gázmaffiával kapcsolatos összes cikkünk itt található). A 2008-ban a Platina Bau által alapított, 2021-2022-ben nagyjából 9-10 milliárdos árbevételeket elérő cég bevételei 2023-ban 49,857 milliárd forintra ugrottak, majd 2024 áprilisában kiszállt a cégből Katics József – aki 2000-ben bejegyzett Platina-Baunak 2012 óta az egyedüli tulajdonosa –, és az a két fia, Viktor és a többségi részesedéssel rendelkező Ákos nevén maradt.