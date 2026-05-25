Csődközelben a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is

A pécsi Katics családnak néhány éve még két igen jól menő vállalkozása is volt: a Platina Bau Zrt. az építőiparban, a Hungaro Energy Kft. az energiapiacon termelte a pénzt. Nem is keveset, az energetikai cég 2020-2023 között 530,4 millió forintos adózott eredményt ért el, míg a Platina Bau 2020-2024 között 337,7 milliósat. Mostanra viszont mindkét cég összeomlott, illetve az összeomlás szélén áll.
Még tavaly novemberben írtuk meg, hogy a Hungaro Energy az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben (a gázmaffiával kapcsolatos összes cikkünk itt található). A 2008-ban a Platina Bau által alapított, 2021-2022-ben nagyjából 9-10 milliárdos árbevételeket elérő cég bevételei 2023-ban 49,857 milliárd forintra ugrottak, majd 2024 áprilisában kiszállt a cégből Katics József – aki 2000-ben bejegyzett Platina-Baunak 2012 óta az egyedüli tulajdonosa –, és az a két fia, Viktor és a többségi részesedéssel rendelkező Ákos nevén maradt.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.
A kivitelező cég ügyvezetője nemrég ismerte el, hogy egy másik családi vállalkozásuk a több tízmilliárdos földgázos áfacsalási ügy központi szereplője.
A pécsi Hungaro Energy Zrt.-nek 2023-ban még 50 milliárdos árbevétele volt, néhány hete elrendelték a felszámolását. Az ügyben két gyanúsított továbbra is előzetesben van.
De mire idén január elsején az átírt áfaszabályok életbe léptek, az egyszerű trükkre épített bonyolult cégháló tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek. Elmagyarázzuk, hogyan működött a láncolat, amely több, általunk beazonosított tagja ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult.