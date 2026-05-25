Csődközelben a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is

  • Felszámolást kértek és többek között NAV-végrehajtás indult a pécsi Platina Bau Zrt. ellen, ami a mohácsi kikötőépítés kivitelezője volt a múlt év végéig.
  • A cég azé a Katics Józsefé, aki 2024 áprilisában szállt ki a szintén pécsi Hungaro Energy Zrt.-ből, amiben a két fia maradt a tulajdonos.
  • Ez utóbbi energetikai cég az egyik érintettje a gyanú szerint a gázmaffiának, amiben egy jelentős cégháló több tízmilliárd forintnyi áfát csalt el.
  • A Hungaro Energy tavaly augusztusban csődvédelmet kért, de a csődeljárás sikertelen volt, így áprilisban megkezdődött a felszámolása.

A pécsi Katics családnak néhány éve még két igen jól menő vállalkozása is volt: a Platina Bau Zrt. az építőiparban, a Hungaro Energy Kft. az energiapiacon termelte a pénzt. Nem is keveset, az energetikai cég 2020-2023 között 530,4 millió forintos adózott eredményt ért el, míg a Platina Bau 2020-2024 között 337,7 milliósat. Mostanra viszont mindkét cég összeomlott, illetve az összeomlás szélén áll.

Még tavaly novemberben írtuk meg, hogy a Hungaro Energy az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben (a gázmaffiával kapcsolatos összes cikkünk itt található). A 2008-ban a Platina Bau által alapított, 2021-2022-ben nagyjából 9-10 milliárdos árbevételeket elérő cég bevételei 2023-ban 49,857 milliárd forintra ugrottak, majd 2024 áprilisában kiszállt a cégből Katics József – aki 2000-ben bejegyzett Platina-Baunak 2012 óta az egyedüli tulajdonosa –, és az a két fia, Viktor és a többségi részesedéssel rendelkező Ákos nevén maradt.

gazdaság katics józsef platina bau zrt mohácsi kikötő hungaro energy kft katics család kivitelezési szerződés gázmaffia áfacsalás csődeljárás
Kapcsolódó cikkek

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia

Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

Haász János
A mohácsi önkormányzat felmondja a félkész kikötő kivitelezési szerződését

A kivitelező cég ügyvezetője nemrég ismerte el, hogy egy másik családi vállalkozásuk a több tízmilliárdos földgázos áfacsalási ügy központi szereplője.

Molnár Kristóf
Már 41 gyanúsított van a gázmaffia ügyében, újabb céget temetett maga alá a 60 milliárdos adócsalás

A pécsi Hungaro Energy Zrt.-nek 2023-ban még 50 milliárdos árbevétele volt, néhány hete elrendelték a felszámolását. Az ügyben két gyanúsított továbbra is előzetesben van.

Haász János
A gázmaffia annyi adót csalt el, hogy az már több mint egy éve feltűnt a kormánynak, ősszel törvényt is módosítottak miatta

De mire idén január elsején az átírt áfaszabályok életbe léptek, az egyszerű trükkre épített bonyolult cégháló tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek. Elmagyarázzuk, hogyan működött a láncolat, amely több, általunk beazonosított tagja ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult.

Haász János
