A KDNP-s Hargitai János szerint Orbán Viktor olyan öreg, hogy nem kell tőle félni egyáltalán

Meglepő kijelentést tett a kormánypárt által benyújtott Alaptörvény-módosító csomag parlamenti vitájában Hargitai János. A KDNP-s politikus többször is indokolatlannak nevezte a miniszterelnöki ciklusok 8 évben történő maximálását célzó tervezetet. „Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez csak Orbán Viktorról szól – fejtegette –, nincs köztünk, a szelleme mégis állandóan itt lebeg ebben a házban.”

Majd a tiszásokhoz fordulva rátért a lényegre, miszerint: „Orbán Viktor az én korosztályom, pár évvel hosszabb vagyok nála, ő sem sokkal rövidebb. Ebben az életkorban az ember már sokkal inkább hátratekint, nem előre. Tehát nem kell félniük valami olyantól, amitől félni egyszerűen nem is realitás, és ezért olyan Alaptörvény-módosítást tenni, amit semmi sem indokol.”

Arról semmit sem tudhatunk, hogy Hargitai János tudja-e, hogy Orbán Viktor a maga életkorában már inkább hátratekint, nem előre, és tényleg soha semmi pénzért se szeretne többé miniszterelnök lenni – vagy csak sejti, vagy marha nagyot téved.

Azt viszont tudjuk, hogy Orbán Viktor ez idő szerint 63 éves, míg Hargitai János betöltötte a 68-at.

Illetve azt is tudjuk, hogy a világ ismertebb vezető politikusai közül Hiszi Csin-ping 72, Vlagyimir Putyin 73, Donald Trump 79 éves.