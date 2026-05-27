Eszenyi Enikő bocsánatot kért, miután a debreceni színház felfüggesztette az új rendezését

Eszenyi Enikő hosszú nyílt levélben kért bocsánatot a korábbi viselkedéséért, néhány nappal azután, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felfüggesztette a következő évadra meghirdetett Primadonnák című előadást, amelyet ő rendezett volna.

„Ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben – bár soha nem akartam – sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé”

– írta a Facebookon közzétett levelében. Hozzátette: sokáig azt hitte, hogy a próbák során tanúsított, időnként nem megfelelő viselkedését igazolja az, ami végül a színpadon megszületik, ma viszont már úgy gondolja, hogy „semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat”.

Eszenyi arról is írt, hogy a debreceni produkció körüli reakciókból értette meg igazán: a 2020-as visszalépése a Vígszínház éléről önmagában nem jelentett valódi lezárást.

„Kérem, fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem” – fogalmazott, majd a posztot azzal zárta: „Kérem, fogadják el őszinte bocsánatkérésemet.”





A nyílt levél előzménye, hogy Vadász Dániel, a Csokonai Színház igazgatója szombaton bejelentette: felfüggeszti a Primadonnák című előadást, mert az együttműködés több társulati tagban is bizonytalanságot és rossz érzéseket keltett.

Az igazgató szerint az elmúlt napokban a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint a társulat tagjaival folytatott egyeztetések után jutott arra, hogy leveszik a darabot a műsortervről, a végleges döntést pedig június 30-ig hozzák meg.

Vadász hangsúlyozta: a színház számára elsődleges a „biztonságos, egymás méltóságát tiszteletben tartó, bántalmazástól mentes munkakörnyezet”, és a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez mindenki számára aggályok nélkül biztosítható.

Az igazgató arról is írt, hogy tisztában volt a Vígszínház korábbi igazgatójaként Eszenyit érő kritikákkal, de abból indult ki, hogy mivel az elmúlt években több magyarországi és külföldi színházban is rendezett, a szakma és a közvélemény elfogadta a visszatérését. Mint fogalmazott, ez a feltételezése „hibás volt”, mert ma sincs nyugalom az ügy körül.

A színház vezetése most szakemberek bevonásával kikéri a társulat véleményét, emellett állásfoglalást kér több szakmai szervezettől és a Biztonságos Terek Alapítványtól is. Ha június végéig nem születik megnyugtató megoldás, a Primadonnák végleg kikerül a 2026/27-es évad műsortervéből.

Eszenyi 2009 és 2020 között vezette a Vígszínházat. Távozása előtt több volt munkatársa is nyilvánosan beszélt arról, hogy az igazgató verbális agresszióval, megalázó helyzetekkel és toxikus légkörrel működtette a színházat. Az ügyből országos botrány lett, Eszenyi végül visszalépett az igazgatói pályázattól, a színház élére pedig Rudolf Péter került.

A Vígszínház később etikai kódexet is elfogadott, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő újra.

Eszenyi azóta több színházban dolgozott rendezőként és színészként, a következő évadban pedig a tervek szerint a József Attila Színházban is rendezne.