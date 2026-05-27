Rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is

Az ukrán fegyveres erők május 27-ére virradóra rakétákkal és drónokkal lőtték Szevasztopolt, Voronyezst, Taganrogot és Tuapszét, írja hírösszefoglalójában a Meduza.

Az annektált Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolban a helyi hatóságok tájékoztatása szerint brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat vethettek be. Voronyezsben a támadás után füstöt észleltek a Baltimor katonai repülőtér térségében. Taganrogban egy repülők javítására szolgáló üzemet találhattak el, a légvédelem által elfogott drónok városra zuhanó elemei miatt többen megsérültek.

Tuapszei látkép a 2026. április 29-ei ukrán támadás után
Tuapsze városában a tengeri kikötőre hullottak roncsok, de a lakosok a rendszeresen támadott helyi olajfinomító térségéből is hallottak robbanásokat. Az ukrán erők az elmúlt hetekben többször eltalálták a finomítót, április végén forró olaj hömpölygött az utcákon, de olajos eső is esett a Fekete-tengernél lévő üdülővárosban.

A nagyszabású támadásokat a Kijev elleni orosz bombázásokra válaszul indíthatták el az ukrán fegyveres erők. (via Meduza)

