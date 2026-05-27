Rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is

Az ukrán fegyveres erők május 27-ére virradóra rakétákkal és drónokkal lőtték Szevasztopolt, Voronyezst, Taganrogot és Tuapszét, írja hírösszefoglalójában a Meduza.
Az annektált Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolban a helyi hatóságok tájékoztatása szerint brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat vethettek be. Voronyezsben a támadás után füstöt észleltek a Baltimor katonai repülőtér térségében. Taganrogban egy repülők javítására szolgáló üzemet találhattak el, a légvédelem által elfogott drónok városra zuhanó elemei miatt többen megsérültek.
Tuapsze városában a tengeri kikötőre hullottak roncsok, de a lakosok a rendszeresen támadott helyi olajfinomító térségéből is hallottak robbanásokat. Az ukrán erők az elmúlt hetekben többször eltalálták a finomítót, április végén forró olaj hömpölygött az utcákon, de olajos eső is esett a Fekete-tengernél lévő üdülővárosban.
A nagyszabású támadásokat a Kijev elleni orosz bombázásokra válaszul indíthatták el az ukrán fegyveres erők. (via Meduza)
Rakétákkal és drónokkal lőtte az orosz haderő az ukrán fővárost, iskolákat és lakóépületeket is eltaláltak. Az orosz támadáshullám miatt Lengyelországban is riadókészültségbe helyezték a légvédelmet.
Két héten belül a harmadik ukrán támadás volt Tuapsze ellen.