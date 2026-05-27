Ukrán parancsnok: Közel a fordulópont a háborúban

Ukrajnának nagyjából fél éves időablaka lehet arra, hogy visszaszerezze a harctéri kezdeményezést Oroszországtól, és megerősítse pozícióját a béketárgyalásokra – mondta a Reutersnek Andrij Bileckij dandártábornok, az ukrán Harmadik Hadtest parancsnoka.

„Úgy gondolom, hogy a következő hat-kilenc hónap fordulópontot hozhat. Pontosabban: szerintem a következő hat hónap lesz a legkritikusabb”

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte az orosz hadsereg kimerült, és már nem képes jelentősebb áttörésekre. A nacionalista-jobboldali politikai vezetőként és az Azov zászlóalj alapítójaként is ismert Bileckij szerint ha az ukrán hadsereg a következő hónapokban képes lendületet venni és azt fenntartani, átveheti a kezdeményezést a fronton. Ez arra kényszerítheti Oroszországot, hogy lemondjon a kelet-ukrajnai Donyeck megye ukrán kézen lévő részeiről.

„Meg kell határoznunk azokat az irányokat, ahol javíthatunk a pozícióinkon, elfoglalhatunk néhány stratégiai pontot, és ezután az oroszokkal erős pozícióból beszélhetünk egy valóban tartós fegyverszünetről. Katonai szempontból ez reális” – mondta.

Az orosz előrenyomulás idén lelassult, miközben Kijev fokozta a közepes hatótávolságú dróntámadásokat az orosz légvédelem és infrastruktúra ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy Ukrajna 2026-ban csaknem 600 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza, bár a Reuters ezt nem tudta függetlenül ellenőrizni. John Helin, a Black Bird konfliktuselemző csoport munkatársa szintén úgy látja, hogy az orosz erők kimerülése egyre fontosabb tényező.

„Úgy tűnik, hogy az év első négy-öt hónapja után sokkal valószínűbb: az oroszok merülnek ki előbb, mint hogy az ukrán problémák töréspontig fajuljanak”

– mondta a Reutersnek.

A harcok egyik kulcsterülete most Kelet-Ukrajna úgynevezett „erődvonalának” déli vége, különösen Kosztyantinyivka térsége. Ez az erősen megerősített városláncolat az ukrán védelem egyik pillére, elfoglalása pedig lehetővé tenné Oroszország számára, hogy a Donbasz még ukrán kézen lévő részeit is közvetlenül támadja.

Bileckij szerint csapatai Szlovjanszk körül stabilan tartják a frontszakaszt, és arra kényszerítik az oroszokat, hogy költséges frontális támadásokat indítsanak. Szerinte ezek hozzájárultak az orosz erők kimerüléséhez, és súlyos veszteségeket okoztak a terepen szolgáló parancsnokok körében. Ezt Moszkva hadseregének szakmai leépüléseként írta le.

„A személyi állomány hiánya már nem teszi lehetővé számukra, hogy úgy nyomuljanak előre, mint például egy évvel ezelőtt”

– mondta Bileckij. Hozzátette: még túl korai messzemenő következtetéseket levonni Kijev legutóbbi sikereiből, de Ukrajna kiaknázhatja ezeket, ha folytatja a közepes hatótávolságú támadásokat, és „óvatosan” nyomul előre. Bileckij szerint a technológiai versenyben egyik fél sem került egyértelmű fölénybe. Ukrajna a pilóta nélküli szárazföldi járművekben és a nehéz bombázó drónokban jár előrébb, Oroszország viszont az optikai szálas, nem zavarható drónok terén vezet.

Ugyanakkor Ukrajna problémái sem tűntek el: a Reuters külön kiemeli a létszámhiányt, miközben az Institute for the Study of War szerint Kijev erői most „aktívan megkérdőjelezik a háború pozicionális jellegét”, és korlátozott gépesített támadásokra is képessé válhatnak. Közben a héten Kijevet masszív orosz légitámadás érte, a város minden kerületét bombázták, halálos áldozat is volt.