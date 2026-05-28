Nem csak gyerekbántalmazó nevelőket, róluk hallgató intézményvezetőket fogtak el a rendőrök – a nevelőszülői hálózatokat is vizsgálták

Egyszerre 14 helyen tartottak házkutatást, és öt embert fogtak el a hatóságok fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt szerdán – mindeddig nagyjából ennyi derült ki a Belügyminisztérium csütörtöki közleményéből,

a nem sokkal utána tartott hatósági sajtótájékoztatón azonban újabb részletek derültek ki az ügyről, és a Tisztítótűz névre keresztelt műveletről, amiben a Terrorelhárítási Központ (TEK) is szerepet kapott.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azután indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, hogy információkat szerzett állami és egyházi fenntartású gyerekotthonokban évekkel ezelőtt történt gyerekbántalmazásokról. A Telexnek Csupor Máté rendőr alezredes azt mondta, 2024 végén kaptak egy anonim levelet bántalmazásokról, ekkor indult a nyomozás, ami aztán több gyerekotthonra, illetve a nevelőszülői hálózatra is kiterjedt.

„Több hónapos felderítőmunka során a nyomozók 120 tanút hallgattak ki, és bizonyítékokat gyűjtve kiderítették, hogy legalább tíz gyerek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők. Arra is szereztek bizonyítékokat, hogy a bántalmazott gyerekek jelzéseit az intézmények nem megfelelően vizsgálták ki a vezetők.”

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója, Jeney Áron r. dandártábornok, valamint a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője, Csupor Máté r. alezredes arról beszéltek a sajtótájékoztatón, hogy

a nyomozás során kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése, testi sértés, emberkereskedelem, gyerekpornográfia, valamint közfeladati helyzettel való visszaélés is felmerült.

Gyerekverő gyanúsítottak, lefoglalt iratok

A KR NNI nyomozói május 27-ének hajnalán hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat tizennégy helyszínen Csongrád-Csanád és Békés megyékben. A Tisztítótűz névre keresztelt műveletben segítségükre volt a Terrorelhárítási Központ (TEK) is, mivel az egyik elkövető hivatásos határvadász volt, saját és szolgálati fegyverrel.

Azt, hogy pontosan melyik otthonok után nyomoztak, a rendőrség nem nevesítette, de a 444 információi szerint az egyik érintett intézmény a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A sajtótájékoztatón annyi kiderült, hogy a nyomozók kutattak a csanádpalotai gyerekotthonban, de szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, továbbá más gazdasági és igazgatási központokban is – összesen 6 terabájtnyi adatot és tizenhárom zsáknyi, bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltak le.

A nyomozók Csanádpalotán fogták el, majd később őrizetbe vették az 55 éves N. István határvadászt, aki a gyanú szerint 2018 és 2023 között – akkor még nevelőként – nyolc gyereket bántalmazott:

volt, akit torkon rúgott, lefejelt, mellkason rúgott, vagy épp az igazgatóhelyettes szeme láttára többször egy táblába verte a fejét. Szintúgy Csanádpalotán fogták el a 62 éves D. Pálnét, aki a gyanú szerint két gyereket megvert, illetve fojtogatott. Mindkettőjüket kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A nyomozók elfogták azt a gyerekfelügyelőt is, aki látta a két gyanúsított bántalmazásait, azonban nem tett semmit. Ugyancsak elfogták a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét, valamint szakmai vezetőjét is, akik nem a tényeknek megfelelően rögzítették a jegyzőkönyveket a bántalmazásokról, az ügyeket annullálták. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják.

A nyomozás nem most kezdődött, és nem itt ér véget

A nyomozás során a hatóságok arra jutottak, hogy nemcsak az érintett intézményeknél lehettek az elmúlt években ilyen és hasonló bántalmazások, szexuális visszaélések és hivatali eltussolások. Ezért a KR NNI 2021-ig visszamenőleg az ezen meg nem nevezett alapítványhoz tartozó valamennyi intézménynél felül fogja vizsgálni a bántalmazásokkal kapcsolatos kivizsgálások dokumentumait – jogsértés esetén eljárást ígérnek.