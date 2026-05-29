Főváros az Eszenyi-ügyről: Senki nem tussolt el semmit sem 6 évvel ezelőtt, sem most, és nem fog eltussolni a jövőben sem Budapesten

színház

A napokban Lengyel Tamás színész élesen bírálta az Eszenyi-ügy fővárosi kezelését, mondván, a főváros az Eszenyi Enikő körüli botrányban ugyanúgy járt el, mint a NER, illetve arra is utalt, hogy az ügyet eltusolták. Lengyel sérelmezte azt is, hogy a főváros megsemmisítette a vizsgálóbizottság anyagát, a kiadott iratokból pedig kisatírozták a levont következtetéseket. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

„a főváros pontosan úgy viselkedett velünk, mint a NER bárkivel, aki kritikát fogalmazott meg. A főváros azt állítja, hogy megsemmisítette a vizsgálóbizottság anyagát, a kiadott iratokból pedig, személyiségi jogokra hivatkozva, kisatírozta a levont következtetéseket. Vagyis teljesen feleslegesen ment el 70 ember a meghallgatásokra, és vállalta a kockázatot, mert a történteknek végül nem lett következménye.”

Eszenyi Enikő 2009 és 2020 között vezette a Vígszínházat. 2020 tavaszán azonban, pont a Vígszínház igazgatóválasztása előtt nem sokkal több volt munkatársa is nyilvánosan beszélt arról, hogy az igazgató verbális agresszióval, megalázó helyzetekkel és toxikus légkörrel működtette a színházat. Az ügyből országos botrány lett, Eszenyi végül visszalépett az igazgatói pályázattól, a színház élére pedig Rudolf Péter került. A Vígszínház később etikai kódexet is elfogadott, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő újra.

Lengyel állításaival és kritikájával kapcsolatban megkerestük a Fővárost is, kérdéseikre a sajtóosztálytól az alábbi válaszokat kaptuk:

Milyen eljárásrendet követett a Főváros az Eszenyi-ügy kivizsgálásakor? Volt korábban protokoll ilyen esetekre?

Előzetesen annak leszögezését tartjuk szükségesnek, hogy a Főváros ebben, és minden ehhez hasonló ügyben az áldozatok oldalán át. Az úgynevezett Eszenyi-ügy nyomán Budapesten kialakult az ilyen és hasonló ügyek kezelésében kapcsolatos, az áldozatok érdekiből kiinduló eljárásrend, ennek alapján születtek meg a fővárosi színházak etikai kódexei, amelyek azóta is a színházakban folyó művészi munka alapját képezik. Ezeknek az etikai kódexnek a célja és értelme az ilyen és ehhez hasonló ügyek kialakulásának megakadályozása is. Senki nem tussolt el semmit sem 6 évvel ezelőtt, sem most, és nem fog eltussolni a jövőben sem Budapesten. Két dolog akadályozza csupán, hogy az ügyben felvetéssel élők a nekik megfelelő válaszokat megkaphassák. Egyrészt az, hogy a megismerni kívánt dokumentumok nincsenek a Főváros birtokában. A másik tényező pedig az, hogy mindenkinek, így a Fővárosnak is be kell tartania a hatályos törvényeket, esetünkben az európai irányelvekben is meghatározott hazai adatvédelmi jogszabályokat.

A Fővárosi Önkormányzat birtokában az üggyel összefüggésben egyetlen dokumentum van, ez pedig a Vígszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2020. augusztusában készült vizsgálati jelentése az Eszenyi Enikő volt ügyvezető igazgató ellen akkor érkezett bejelentések kapcsán (ez alább olvasható). Ez a vizsgálati jelentés 2020. júliusában tartott személyes meghallgatások, illetve írásos bejelentések vizsgálata alapján született, összesen 71 fő meghallgatására került sor. Ezeknek a meghallgatásoknak a jegyzőkönyvei nincsenek a Főváros birtokában. A Főváros birtokában csak a vizsgálati jelentés van.

A meghallgatások jegyzőkönyvei kapcsán a Vígszínház felügyelőbizottsága 2020-ban arról tájékoztatta a Fővárost, hogy a meghallgatások jegyzőkönyveit az adatvédelmi szabályoknak megfelelően megsemmisítette. Az üggyel kapcsolatban a Főváros birtokában lévő egyetlen dokumentum, a felügyelőbizottság vizsgálati jelentésének nyilvánossága kapcsán a Fővárosnak kötelessége betartani a hatályos adatvédelmi szabályokat. Az adatvédelmi jogszabályok tartalma nyilván képezheti vita tárgyát, de amíg azok hatályosak, meghatározzák az ügyben a Főváros lehetőségeit. Korábban hasonló protokoll nem volt, a vizsgálat hozzájárult ahhoz, hogy létrejött az az eljárásrend és az etikai kódex, amely lehetőséget biztosít hasonló esetek transzparens kezelésére a jövőben.

Lengyel Tamás azt is jelezte, hogy a Főváros megsemmisítette a vizsgálóbizottság anyagát, a kiadott iratokból pedig kisatírozták a levont következtetéseket. Hogyan, milyen jogszabály alapján járt el a Főváros ebben az ügyben, történt-e a vizsgálat során bármilyen mulasztás, ami utólag megállapítható?

A meghallgatási jegyzőkönyvek megsemmisítéséről a Vígszínház felügyelőbizottsága határozott a személyes adatok védelmét előíró jogszabály alapján. Azért, mert erre kötelezték a testületet a hatályos adatvédelmi jogszabályok. Ezen szabályok kapcsán az Infotörvény rendelkezése, az európai parlamenti és tanácsi általános adatvédelmi rendeletek az irányadók. Ezek alapján születtek a Fővárosi Önkormányzat adatvédelmi szabályai, amelyek itt megismerhetőek.

A „kisatírozás” esetünkben azt jelenti, hogy ezeknek a jogszabályoknak meg kell felelnie, ez nem mérlegelés tárgya, hanem kötelezettség. Lengyel Tamás úr számára mindezen szabályok betartása mellett a felügyelőbizottság vizsgálati jelentését 2021. szeptemberében megküldtük.

Tehát nem mulasztásról, hanem a Főváros számára is kötelező törvényi előírások betartásáról van szó.

A vizsgálat - ennek keretében a meghallgatások - eredményeként több változás is bekövetkezett: még a vizsgálat lezárulta előtt lemondott posztjáról az ügyvezető igazgató, létrejött az az eljárásrend is, amely a hasonló panaszok kialakulását megelőzni hivatott, meghatározza a panaszok kezelésének módját, valamint ennek alapján készültek etikai kódexek a fővárosi színházakban, így a Vígszínházban is.

Hogyan értékeli a főváros az üggyel kapcsolatos vizsgálat lefolytatását? Születtek olyan eredmények a vizsgálat kapcsán, amelyek előremutatóak?

A vizsgálat nyomán létrejött személyi változást, a kialakult eljárásrendet, a megszületett etikai kódexet bizonyosan lehet előremutatónak nevezni.

A most felmerült kritikák alapján tervezi-e a főváros, hogy a jövőben bármilyen formában segíti az ezzel az üggyel kapcsolatos tisztánlátást?

A fentiekből talán kiderül, hogy ha „kritikáról” beszélünk, az inkább a hatályos adatvédelmi szabályokat érinti, ám ezeket nem a Főváros, hanem mindenekelőtt európai irányelvek alapján született hazai jogszabályok határozzák meg. A Főváros kész minden segítséget megadni, de a „kritikák" megfogalmazóinak is tisztában kell lenniük azzal, hogy minden felvetődött igénynek való megfelelés csak a jogszabályok betartásával történhet, egyetlen fővárosi köztisztviselő sem kötelezhető törvénysértésre sem ennek, sem semmilyen ügynek a kapcsán.

A Főváros Önkormányzat tehát elküldte a 444-nek a birtokában lévő egyetlen dokumentumot, azaz a Vígszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2020. augusztusában készült vizsgálati jelentését az Eszenyi Enikő volt ügyvezető igazgató ellen akkor érkezett bejelentések kapcsán:

Múlt héten derült ki, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felfüggesztette a következő évadra meghirdetett Primadonnák című előadást, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. Vadász Dániel igazgató azt írta: „az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-ig végleges döntést fogok hozni”.

Kiemelte: első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható.

Eszenyi Enikő néhány nappal később többek közt azt írta, hogy a debreceni produkció körüli reakciókból értette meg igazán: a 2020-as visszalépése a Vígszínház éléről önmagában nem jelentett valódi lezárást.

„Kérem, fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem” – fogalmazott, majd azzal zárt: „Kérem, fogadják el őszinte bocsánatkérésemet.”

színház adatvédelmi jogszabályok Fővárosi Önkormányzat Eszenyi Enikő Vígszínház Rudolf Péter Lengyel Tamás etikai kódex Vígszínház Nonprofit Kft
Kapcsolódó cikkek

Rudolf Péter a Vígszínház új igazgatója

Karácsony Gergely pályáztatás helyett megbízással kinevezte a színészt a lemondott Eszenyi Enikő helyére.

Neuberger Eszter
KULTÚRA

Elkészült a Vígszínház etikai kódexe

Így előznék meg, hogy még egyszer olyan toxikus légkör alakuljon ki a színházban, mint Eszenyi Enikő igazgatósága idején.

Fődi Kitti
KULTÚRA

Lemondott Eszenyi Enikő, és visszavonta igazgatói pályázatát

Azt írja, az elmúlt napokban élete legnehezebb pillanatait élte meg.

Szurovecz Illés
MŰVÉSZET

Felfüggesztették Eszenyi Enikő tervezett rendezését a debreceni színházban

Június 30-ig döntenek a produkció sorsáról.

Diószegi-Horváth Nóra
KULTÚRA