Orbán is reagált a romániai dróntámadásra, de az oroszokat kihagyta a posztból

„Együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel” – reagálta Orbán Viktor volt miniszterelnök arra, hogy péntek hajnalban egy orosz drón csapódott egy tízemeletes lakóház tetejébe Románia délkeleti részén. Ez az első eset, hogy Romániában egy orosz drón sűrűn lakott területet talált el, és sérüléseket is okozott.

„Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába”

– írta.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán a bejegyzésben nem említette, hogy melyik ország drónja csapódott be a házba. Korábban a Kárpátalját ért támadás után Gulyás Gergely, az ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője már leírta, hogy azt az oroszok követték el.

Magyar Péter miniszterelnök Facebookra posztolt közleményében úgy fogalmazott, hogy „a tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor”. Hozzátette, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Közölte, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, illetve hogy támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország háborúja egy újabb határt lépett át. Szolidaritását fejezte ki Romániával, és azt írta: „Miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra". Allison Hart NATO-szóvivő úgy reagált az esetre, hogy „a NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is.” Közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta, a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét, és hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal.