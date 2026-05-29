Sokat tanultak a Hezbollah fegyveresei az ukránoktól, száloptikás drónokkal támadják az izraeli hadsereget

Egy izraeli katona meghalt, két másik megsebesült egy dróntámadásban a libanoni–izraeli határ menti Shomera település közelében szerdán. Mióta április közepén életbe lépett Izrael és a Hezbollah síita milícia között az eredetileg tíznaposként meghirdetett, majd később meghosszabbított tűzszünet, a BBC összefoglalója szerint 11 izraeli katona és 1 szerződéses munkatárs vesztette életét a térségben, közülük 8-at száloptikás drónokkal öltek meg. A síita milícia fegyveresei főként azokat az egységeket támadják, amelyek a megszállva tartott dél-libanoni területeken állomásoznak, de a konfliktust nyomon követő Alma Research Center adatai szerint az országhatár túloldalán is hajtanak végre akciókat.

A BBC arról ír, hogy az utóbbi hetekben világossá vált: a száloptikás drónok a Hezbollah fő fegyverévé váltak, Izrael számára itt most ez a legnagyobb kihívás.

A hírügynökség tudósítója személyesen is felmérte a helyzetet az észak-izraeli Shomerában, ahol az utak mentén kábelek maradványait figyelhette meg. Az eszközök megjelenése új típusú félelemérzetet ébresztett az egyébként sokat tapasztalt helyi közösségben. „Az a gond, hogy nem is érzékeled, hogy közeledik. Ott ülsz, és egyszer csak megjelenik. Ha megpróbálsz elfutni, követ téged” – magyarázta az újságírónak Sami Zanetti, a település elöljárója. Zanetti mutatott egy buszmegállót is, amelyet percekkel azután ért dróncsapás, hogy egy iskolabusz elindult onnan.

Rotem Yanait, az izraeli hadsereg őrmesterét gyászolják hozzátartozói, miután dróntámadásban életét vesztette 2026. május 28-án Fotó: JACK GUEZ/AFP

A Hezbollah által egyre masszívabban használt száloptikás drónok nehezebben észlelhetők, mint a megszokott rakéták vagy az aknavetőtűz. „Ha jönnek a rakéták, van 15 másodpercem, hogy bemenjek az óvóhelyre – magyarázta Sami Zanetti. – Hogy egy drón mikor fog lecsapni, fogalmam sincs.”

Az eszközök alacsonyan repülnek, nem használnak rádiójeleket, az izraeli hadsereg nem tudja zavarni őket. Az optikai kábelek használata lehetővé teszi, hogy a drónkezelők lássák, kövessék, üldözzék a célpontokat. Az eszközök használatát, a dróntaktikát az ukrajnai háborúból tanulták a Hezbolla katonái – vonja le a kézenfekvő következtetést a BBC cikkének szerzője.

Az Alma Research Center úgy tudja: az izraeli erők becslése szerint a Hezbollah-nak máris tucatnyi kiképzett operátora van, és jelentős készletet halmozott fel az olcsó, 300-400 dolláros eszközökből.

A védelmi erőket bírálatok érik amiatt, hogy – úgymond – lassan tanul az ukrajnai tapasztalatokból. Az orosz–ukrán konfliktusban évek óta előtérben van a drónháború. Olcsó száloptikás és más drónok tízezreit indították el az elmúlt időszakban egymás ellen mindkét oldalról. Ezek alkalmazása nagymértékben hozzájárult az eszköz- és az élőerő-veszteségek növekedéséhez, és ahhoz is, hogy a páncélosok és általában a nehézfegyverzet mindennapi alkalmazásának puszta értelme megkérdőjeleződjön.

A háború köde mindeközben felmérhetetlenné teszi, hogy a drónhadviselésben ki áll nyerésre. Amit csak sejteni lehet inkább, az annyi, hogy az oroszok által létrehozott Rubikon egység megszervezése hatékonyabbá tette az agresszort ezen a téren, ám ukrán oldalon mindinkább beérik a fegyveres erők és az amerikai Palantir Technologies együttműködése.

Egy drón maradványait vizsgálják az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának katonái Naqourában, 2026. május 11-én Fotó: KANDICE ARDIEL/AFP

Sarit Zehavi, az Alma Research Center vezetője azt állítja, kutatóik már 2024-ben figyelmeztettek, hogy a következő fenyegetést a Hezbollah részéről a száloptikás drónok megjelenése fogja jelenteni. „Tudtuk, hogy ez be fog következni, nyilvánvaló volt, hogy a Hezbollah alkalmazni fogja az ukrán módszereket” – mondta a BBC-nek.

„Ez taktikai probléma, amellyel Izraelnek meg kell küzdenie, de nem tekintjük egzisztenciális fenyegetésnek – mondta még pár napja is Adi Stoler, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője. – Igen, a drónok kihívást jelentenek számunkra, de ennek a lehető leggyorsabban igyekszünk megfelelni.” Az izraeli erők tisztségviselői szerint a drónvédekezés a fő prioritások közé tartozik, amibe jelentős erőforrásokat fektetnek be. A hadsereg az ukránoktól tanulva elkezdte hálókkal fedezni a pozícióit, és új módszereken, technológiákon dolgozik.

Az izraeli kormány radikális retorikával és kemény légicsapásokkal iparkodik reagálni. A BBC idézi Bezalel Smotrich pénzügyminisztert, aki azt mondta, minden dróncsapásért, amely megöl egy izraeli katonát, száz épületet fognak lerombolni a Hezbollah által uralt Dél-Libanonban. Benjamin Netanjahu miniszterelnök is arról beszélt, hogy készek megsemmisítő csapást mérni a Hezbollah-ra. „Igen, drónokat lőnek ki ránk – mondta. – De a különleges csapatunk a dolgozik a problémán, amelyet készek vagyunk megoldani.”

Ennek jegyében kedden az izraeli hadsereg mélyebbre hatolt Libanon területén, a Hezbollah dróntámadásainak hatékonyabb elhárítása érdekében. A védelmi erők szerint csökkenteni kellett az egyre jelentősebb fenyegetést, amit a drónok az észak-izraeli településekre és a katonai egységekre jelentenek. Ezért a hadsereg bizonyos területeken átlépte az Izrael által korábban kijelölt „sárga” demarkációs vonalat, hogy északabbra tudja űzni a Hezbollah fegyvereseit, és drónjaik ne érjék el az izraeli településeket, illetve a katonai alakulatokat.

Romok izraeli légicsapás után a Bejrúttól délre fekvő Chouaifetben, 2026. május 28-án Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Netanjahu a biztonságpolitikai kabinet ülésén megerősítette, az intézkedést az ő utasítására hajtották végre. „Az izraeli hadsereg jelentős erőkkel stratégiai jelentőségű magaslatokat foglal el. Kiszélesítjük a biztonsági övezetet, hogy meg tudjuk védeni az északi településeket. Óriási erőfeszítésekkel kreatív és innovatív megoldásokat dolgozunk ki a drónok elhárítására” – mondta. Az MTI által hivatkozott médiajelentések szerint a hadsereg most már stratégiai fenyegetésnek tekinti a Hezbollah drónhadviselését.

A héten Izrael minden nap támadott a Hezbollah-hoz köthető libanoni célpontokat, az akcióknak helyi jelentések szerint több tucatnyi halálos áldozatuk volt. Többek között az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának képviselője is aggodalmát fejezte ki a harcok fokozódó hevessége miatt. A szervezet közlése szerint az izraeli hadsereg csak szerdán 640 rakétát, míg a Hezbollah mintegy 30 drónt indított el.

Eközben pénteken elvileg folytatódnak Washingtonban a megbeszélések az izraeli és a libanoni delegációk között, most először a két ország katonai tisztségviselői is asztalhoz ülnek, hogy megvitassák a biztonsági helyzetet. Libanon és Izrael áprilisban kezdtek tárgyalásokba az Egyesült Államok közvetítésével.