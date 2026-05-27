Több mint harmincan haltak meg a Libanont ért izraeli csapásokban

Legalább 31 ember, köztük több gyerek is meghalt izraeli csapásokban Libanon déli és keleti részén – írja az Independent a libanoni egészségügyi minisztérium alapján.

Szerdára virradóra Izrael több mint 100 Hezbollah-célpontra mért csapást. Ez volt az egyik legsúlyosabb bombázás azóta, hogy április közepén életbe lépett az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a napokban azt ígérte, hogy „még jobban rátaposnak a gázra” a Hezbollahhal szemben.

A hónap elején Libanon és Izrael megállapodott a 45 napos tűzszünet meghosszabbításáról, de a harcok folytatódtak. Az Izraellel szomszédos ország akkor került bele a jelenlegi harcokba, amikor az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. Irán szövetségese, a Hezbollah rakétákat lőtt Izraelre, megtorlásul az izraeli támadásért, amelyben az iráni legfőbb vezető is életét vesztette. Izrael erre Libanon egész területén légitámadásokkal és szárazföldi invázióval válaszolt; a libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint ezekben több mint 3000 ember vesztette életét.

Fotó: ABBAS FAKIH/AFP

Közben Irán azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy megsértette a tűzszüneti megállapodást, miután Washington – saját megfogalmazása szerint – védelmi csapásokat hajtott végre Irán déli részén. Az iráni külügyminisztérium szerint a csapások a csaknem hét hete érvényben lévő tűzszünet „durva megsértését” jelentik.

Korábban mindkét fél arra utalt, hogy közel lehet a megállapodás, ami véget vethetne a háborúnak, újraindíthatná a hajózást a blokád alá vont Hormuzi-szoroson keresztül, és 60 napot adna a tárgyaló feleknek a bonyolultabb kérdések – köztük Irán nukleáris programja – rendezésére. Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások „jól haladnak”, ugyanakkor újabb támadásokkal fenyegetett arra az esetre, ha azok kudarcot vallanak.

Ahogy azt a 444-en írtuk, a háború következményei egyre látványosabbak. A világgazdaság billeg, Amerika stratégiailag, hadászatilag, politikailag rosszabb helyzetben van, mint a bombázások kezdete előtt. Izrael nemzetközileg egyre jobban elszigetelődik, és az ország belső stabilitása is egyre ingatagabbnak tűnik, ahogy a demokratikus hagyományokat felfalják a szélsőjobboldali és vallási fanatikus csoportok. Iránban viszont a háború felgyorsította a már korábban is erjedő politikai változást, és minden jel szerint valódi rendszerváltás ment végbe., síita teokráciából katonai diktatúra lett.