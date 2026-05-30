A rendőrség elkezdte meggyanúsítani az Orbán tavaszi országjárásán erőszakosan fellépő alternatív rendfenntartókat

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgattak ki egy 25 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2026 március végén, Veszprémben egy rendezvényen olyan cselekményt követett el, amely kimeríti a garázdaság vétség törvényi tényállását. A későbbiekben további gyanúsítások várhatók - írja Veszprém Vármegyei Rendőrség.

A videón látható jelenet is része volt annak az erőszakos fellépésnek, amely Orbán Viktor tavaszi országjárását kísérte. Fekete ruhás alakok és az őket gyaníthatóan irányító koordinátorok jelentek meg több helyszínen, hogy megakadályozzák a Fidesz-ellenes megnyilvánulásokat.

A rendőrség által bemutatott veszprémi jelentet szerepel a Telex videójában is. Ott az látszik, hogy Gremsberger Bertalan odalép a Fidesz rendezvényétől több száz méterre álló kutyapártos ellentüntetőkhöz, és kitépi a kezükből a molinót. Amikor Vorák Anita megkérdezi, hogy ezt miért tette, egyszerűen letagadta azt egészet, és közölte, hogy magánemberként vesz részt az eseményeken. Azt nem akarta elárulni, hogy milyen kapcsolatban van Kubatov Gáborral, később csak annyit mondott, hogy a Fidesz pártigazgató/Fidesz elnök könyvéből ez kiderül. Kubatov könyvében Gremsberger személyi titkáraként és az FTC elnöki médiastáb vezetőjeként van feltüntetve.

Bár a Telex videón jól látszik, hogy mi történt, a rendőrségi közleményből nem derül ki, hogy valóban Gremsbergert gyanúsították-e meg, így ezt nem tudjuk állítani. Mindenesetre kérdést küldtünk a rendőrségnek, hogy ezt próbáljuk tisztázni, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

A feketeruhásokról szóló cikkünkben azt írtuk, hogy a nem hivatalos rendfenntartók mellett Orbán országjárásán rendre felbukkantak olyanok, aki bár ezt tagadták, inkább tűntek a háttérből szervező, irányító figuráknak, mint a frontvonalba küldött, egyszerű gyalogosoknak. Ilyen volt a Gremsberger testvérpár, a duó a Orbán vidéki turnéjának több állomásán is feltűnt. Bertalan már jó ideje mozog a Fidesz-közeli cégek környékén, láthatóan nem új belépő ebben a világban. Ahogy a Telex összeszedte: 2022-ben már a Volumen Communicationsnél dolgozott junior hirdetéskezelőként, illetve PPC- és social media menedzserként. A cég szerződésben állt a Fidesz frakciójával, tulajdonosa pedig kapcsolatban volt Partos Bencével, aki a Fidesz 2026-os kampányán dolgozó csapat egyik kulcsfigurája. Ugyanebben az évben, három éve, mindössze 22 évesen lett ügyvezetője és tulajdonosa a Drogkutató Intézet Nonprofit Kft.-nek, amely a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül jelentős állami támogatásban részesült, és ami ha kell, drogokra éhes, felfegyverkezett ukránokkal riogat.