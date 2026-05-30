A város már lázban ég, hamarosan kezdődik a budapesti BL-döntő

  • Szombat este 18 órától rendezik Budapesten az év egyik legnagyobb sporteseményét, a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőjét.
  • A döntőbe a tavalyi címvédő, francia bajnok Paris Saint-Germain és a 22 év után angol bajnokságot nyerő Arsenal jutott be.
  • Kint vagyunk a stadionban, percre közvetítjük a meccset!
Azért az maga lenne a csoda, ha a PSG szögletből egyenlítene az Arsenal ellen,

de nincsenek csodák, az angolok kontráztak a franciák szögletéből.

A jó focinak szurkolóknak üzenik a jó focinak szurkolók

hogy alakulhatott volna jobban ez a forgatókönyv, de a PSG nem bénult meg a bekapott góltól.

Bal fülre süketültünk meg, arra van az Arsenal-tábor

mintha húszezer kabóca zúgna, a túloldalon a harci dobok továbbra is szólnak.

VEZET AZ ARSENAL AZ 5. PERCBEN

Kai Havertz a gólszerző. Egy elépattanó labdával végigment a bal oldalon, majd közelről, nagy erővel fellőtte a rövidbe. Szafonov már nem érte el.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A végig szóló dobok miatt harciasabban hangzik a PSG-tábor,

az angolok a sörrel locsolt torkukra bízták a hangulatot, megy az is.

Szafonov megint kezdi

A PSG kapusa első kirúgást az oldalvonalon kívülre rúgta, csak úgy, mint a Bayern Müncheni elődöntő visszavágóján szinte az összeset. Tudatos taktikai elem ez Luis Enrique részéről.

Az első perc az első Arsenal-pontrúgás,

de a félpályáról, olyan messziről, hogy ez még nekik sem helyzet. Haladjunk.

Benics kollégát lehet, hogy elveszítjük meccs közben,

teljesen elfogult Arsenal-szurkoló. Mi a Rényi Danival a jó focinak szurkolunk.

A címvédő PSG élőképe

Nem a 17 milliós citerás NKA-s csapat játssza a BL-himnuszt

Komoly csalódás ez.

A korai kezdés hátránya

hogy a stadion már tele volt jóval a kezdés előtt, leszámítva azt a részt, ahová odatűzött a nap.

A kezdésre azért kiült mindenki.

Pályán a BL-trófea

A hagyományoknak megfelelően a döntő két résztvevőjének korábbi játékosai viszik be a trófeát a pályára. Idén az Arsenal ikonja, Thierry Henry és a PSG kultikus alakja, Presnel Kimpembe kapta ezt a feladatot.

Jól szólt a cájg, az angolok jobban élvezték a koncertet

mint a párizsi szurkolók. 10 perc alatt le is ment a show, mostantól a futballé a főszerep.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Killers-számból mintha még nem lett volna egy focihimnusz sem

pedig a jelek szerint működne, az angoloknál biztosan.

Magyar Péter Csányi Sándorral és az UEFA elnökkel a VIP-ben

Egy kép, amit 16 évig nehéz lett volna elképzelni fontos magyarországi focimeccsen.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP


Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP
