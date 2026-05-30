Tarr Zoltán várja, hogy valaki feldobja Hankó Balázst

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tarr Zoltán, jelentette be ledarált papírok között a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Szerinte az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot.

„Kérem azokat, akik rendelkeznek információval a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, akár a Nemzeti Kulturális Alap programból, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot.”

Tarr Zoltán szerint a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hova és milyen módon került el az ő adóforintjuk. „Vajon ezekből a pénzekből jutott-e támogatás a Fidesz holdudvarának? Közpénzt használt fel a Fidesz arra, hogy a saját kampányát és propagandáját támogassa? És ha ez így történt, akkor ki a felelős ezért?” - tette fel a kérdéseket a miniszter. Azt mondta, hogy az NKA-botrány, az egyik legsúlyosabb ügy a NER végnapjaiból, melynek felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz.

A kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek. Hankó Balázs miniszter csak a saját választókörzetében 341 millió forintot osztott szét. Még az az egyesület is kapott 59 millió forintot hetekkel a választás előtt, amelyiknek a vezetője 10 ezer forintos Penny-kártyát ígért annak, aki a Fidesz helyi jelöltjére, azaz Hankó Balázsra szavaz. Őt már meg is gyanúsította a rendőrség.

Hankó Balázs Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Tarr Zoltán most bejelentette, hogy belső vizsgálat indul a közpénz felhasználás kapcsán valószínűsíthető visszaélések miatt. Ehhez elkezdték összegyűjteni azokat az információkat, amik alapján meg tudnak indítani egy belső vizsgálatot arra nézve, hogy mik is voltak a döntéshozás folyamatai, hogyan és milyen formában utasította a leköszönt miniszter a Nemzeti Kulturális Alapot a különböző támogatások kiutalására, és hogy milyen elszámolások, milyen szerződések születtek ezeknek a támogatásoknak a fedezésére.

Időközben három feljelentés is érkezett a nyomozóhatósághoz. Május 27-én, szerdán a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes munkatársai kiszálltak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntetőeljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők föl a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan..

Tarr szerint nem biztos, hogy minden, az ügyre vonatkozó iratot le tudtak foglalni a NAV munkatársai, a minisztérium alagsorában ugyanis hegyekben állnak a ledarált dokumentumokkal teli zsákok. A kormány azonban bízik benne, hogy ez nem akadályozza a nyomozást és végül minden részletre fény derül a magyar kulturális élet egyik legsúlyosabb botrányában.