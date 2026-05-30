Transzparenciajelentés DPK-módra: valahonnan bejött 5,6 milliárd, valamire elköltöttünk 3,9 milliárdot

Egy dpkor.hu végződésű emailcímről érkezett levél szerkesztőségünkbe szombaton délután: az aláírás szerint Partos Bence, a Digitális Polgári Kör (DPK) társalapítója küldte el „a Digitális Polgári Kör 2025. évi transzparencia jelentését, melynek célja, hogy átlátható képet adjunk gazdálkodásunkról, tevékenységünkről és céljainkról.”

A nagy transzparenciához azért nem árt tudni, hogy jogilag nincs olyan, hogy Digitális Polgári Kör, olyan van, hogy Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány, amelyhez a civil szervezetek jegyzékének aktuális állása szerint nincs köze Partosnak, mert a képviselője és a kurátora is Szabadosné Tolner Mónika. Ennek az alapítványnak van két nonprofit cége, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., amelyet Partos alapított és ügyvezetett tavaly nyáron két hónapig, mielőtt az alapítványé lett. Az alapítvány másik nonprofit cége a Morális Forráskód Nonprofit Kft., Partos ügyvezetésével.

A szerkesztőségünknek küldött levélben olyan állítások szerepelnek erről az Orbán-kampánygyűléseket és hamiszászlós műveleteket szervező, trollfarmokat üzemeltető, fideszes nyugdíjasokat Facebook-kommentekben hőbörögtető rendszerről, mint:

„egy olyan demokratikus Magyarországban hiszünk, amelyben az alulról jövő kezdeményezések alapjaiban képesek formálni a közéleti diskurzust és erősíteni a társadalmi részvételt. Ennek szellemében működik a Digitális Polgári Kör is.”

„közösségünk erejére, tagjaink bizalmára és az átlátható gazdálkodás alapelveire építve kívánunk hozzájárulni a demokratikus közélet megerősítéséhez.”

„célja (...) a konstruktív online vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társa-dalmi párbeszéd támogatása; valamint a demokratikus alapértékek érvényesülésének elősegítése a közösségi médiában.”

Partos a DPK tevékenységei között felsorolja, hogy 2025 szeptemberében megrendezték a Digitális Polgári Kör első országos találkozóját a Papp László Sportarénában, majd útjára indult a Háborúellenes Gyűlések sorozata Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten, Mohácson és Szegeden. Valójában ezek persze mind Orbán kampányrendezvényei voltak.

A levél szerint „közösségünk 248.523 tagot számlál, összesen 1.745 Digitális Polgári Kör megalapítása iránti kérelem érkezett be, amelyek közül 1082-őt hagytunk jóvá”.

Partos korábban azt nyilatkozta, hogy a cégek (DDÜ, Morális Forráskód) a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány támogatásából szervezik a dolgokat, az alapítvány pedig ezt a támogatást magánszemélyek adományaiból nyújtja. Lássuk, ehhez képest mi derül ki az egész működésükről a mostani transzparenciajelentés alapján!

Nem sok.

A jelentés lényege egy nyolc soros táblázat, amelyben még azt is bogarászni kell, mi minősül bevételnek és mi kiadásnak. Volt tavaly 5,6 milliárdos bevételük, csak nem részletezik, honnan, és adtak 3,95 milliárdnyi támogatást „alapítványi célokkal kapcsolatosan”, csak azt nem tudni, mire és kinek. A bérköltség 12 millió volt, de nem tudni, hány emberre.

Az alapítvány egyik nagy adományozója a választások előtt egyébként Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. volt 1,8 milliárddal, de ezt nem Partostól tudtuk meg, hanem mi derítettük ki nemrég.

Íme a táblázat, jó böngészést, és ne felejtsék, ez csak 2025-re vonatkozik, azaz szűk fél évre.



