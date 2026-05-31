Sikeresen megdöntötték a citerarekordot, majd elénekelték a Bajnokok Ligája himnuszát magyarosan

Nem ez volt az NKA-botrány legparább része, de sokak fantáziáját megmozgatta Hankó Balázs alábbi miniszteri támogatása:

Fotó: Nemzeti Kulturális alap

„Nincs mit szégyellnünk és nincs miért mentegetőznünk” - reagált akkor a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület. Ezen alkalomból meg is osztották a nyilvánossággal, mi lesz a program:

Egyik tervünk az, hogy a döntő napján a kísérőrendezvények színpadán a Bajnokok Ligája himnusza élőben, magyar népi hangszereken szólaljon meg.

Másik tervünk pedig az, hogy Guinness-rekordot állítsunk fel: muzsikáljon Budapest szívében egyszerre ötszáz citerás, akik határainkon belülről és kívülről érkeznek, jelképezve és láthatóvá téve a határok feletti összekapcsolódásunkat – néhány nappal a Nemzeti Összetartozás Napja előtt.

A Gulyáságyú Média videója tanúsítja, hogy az esemény megtörtént, méghozzá a budai Várban:

Ami a zenét illeti, azt Szirtes Edina „Mókus” hangszerelte át, az UEFA engedélyével. „Ebben az előadásban egy sajátosan magyar hangzásvilág születik meg: a hungarikumnak számító tárogató és cimbalom, valamint a citera és más tradicionális népi hangszerek, illetve népdalkórus szólal meg több, mint harminc előadó közreműködésével” – olvasható a friss videó leírásában.