A francia haditengerészet elfogott egy orosz olajszállítót

Franciaország a hétvégén az Atlanti-óceánon feltartóztatott egy Oroszországból érkező, a szankciókat kijátszó olajszállító tartályhajót – közölte Emmanuel Macron francia elnök. A Tagort vasárnap reggel nemzetközi vizeken, Bretagne-tól több mint 740 kilométerre nyugatra tartóztatták fel brit és más partnerek közreműködésével. „Elfogadhatatlan, hogy hajók megkerüljék a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot, és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint négy éve folytat Ukrajna ellen” – tette hozzá Macron.

A Kreml hétfőn „illegálisnak” nevezte a lefoglalást, és „kalózkodáshoz” hasonlította a lépést. „Oroszország intézkedéseket tesz rakományai biztonságának garantálására” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A francia hatóságok szerint a hajó az északnyugat-oroszországi Murmanszkból tartott úti célja felé, amikor lefoglalták. Hozzátették, hogy hamisan kameruni zászló alatt közlekedett, és Limbe, az afrikai ország nyugati részén fekvő tengerparti város felé tartott. A 23 fős legénységgel közlekedő hajót „a francia haditengerészet egy horgonyzóhelyre kíséri további ellenőrzések céljából”.

A hajózási adatok azonban azt mutatják, hogy továbbra is több tucat, Oroszországhoz köthető és szankciók hatálya alatt álló hajó halad át brit vizeken. Franciaország és az Egyesült Királyság ígéretet tett arra, hogy akadályozni fogja az Oroszország szankciókkal sújtott „árnyékflottájához” köthető hajókat, amikor azok áthaladnak vizeiken. Keir Starmer brit miniszterelnök márciusban bejelentette, hogy engedélyt adott a brit hadseregnek az árnyékflottához tartozó hajók fedélzetre szállására. (France24/Guardian)