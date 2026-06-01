Hahotázással, Pócs János-roastolással, és rákosizó Fidesszel szórakoztatott a Netflix-parlament napirend előtti epizódja

A múlt heti első ülésen megszokott tempóval indult most hétfőn is a parlamenti ülés. Magyar Péter egy 35 perc körüli napirend előtti felszólalással indított, amire a frakcióvezetők 8 percben válaszolhattak, majd megint Magyar Péter jött, és 44 percben válaszolt a válaszokra, így közel másfél órásra nyújtva az összesített ellenzékostorozást és saját eredményekkel való dicsekvést, hogy aztán minden napirend előttire is ő maga válaszoljon.

Az első Magyar-beszédről itt számoltunk be, ebben benne is van minden, amit Magyar nagyjából el akart mondani, a továbbiakat illetően csak a legjobb pillanatokról emlékezünk meg. Bár külön fejezetet nem kapott cikkünkben, de érdemes megemlékezni arról, hogy Magyar ismét jelezte a beszédeiben, hogy be akarják tiltani a Parlamentben azt a gyakorlatot, hogy a képviselők ülés közben videóznak, és azt posztolják a Facebookra, többször is emlegetve a szerinte épp Facebookozó Takács Pétert.

Őszinte öröm

A nap kacaját a Háztól Rétvári Bence kapta, amikor hevesen védte Sulyok Tamást, és azzal érvelt, hogy Magyar úgyis át tud vinni bármit a parlamentben, miért kell attól félni, hogy Sulyok legyen az államfő. A korábbi miniszterelnökök is tudtak kormányozni, „miért nem tud úgy kormányozni, mint ahogy mindenki más is kormányzott ön előtt, hogy akik cikluson átívelő mandátummal rendelkeznek, azok kitöltik a mandátumukat”, mondta, ekkor jött pár pillanat késéssel a hahotázás, ez Magyar Péternek is nagyon tetszett.

Magyar Péter jót szórakozik Rétvári Bence felszólalásán június 1-én a Parlamentben Forrás: Parlament Youtube

Aztán még egy utóhulláma jött a jókedvnek, Rétvári ugyanis azzal folytatta, hogy nem Sulyok személyéről szól a vita, hanem a közjogi rendszer stabilitásáról, hogy megőrizzük-e, vagy Magyar kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserél, feszegeti ezt a rendszert. „Ilyenre Magyarországon nem volt példa 40-es évek óta” (kacaj), „hogy valaki egyszerre az összes megválasztott képviselőnek nekiugrik és megpróbálja eltávolítani a hatalomból”.

Pócs János esete Varga Mihály sírjával

Magyar Péter az ellenzéki válaszokra adott válaszában arról is beszélt, hogy Varga Mihály MNB-elnök megmutatta neki a székházban, hogy az elődje alatt hogyan loptak el 100 milliárdot. Még viccelődött is Varga, hogy ő csak olyan épületekbe megy, amelyeket Alpár Ignác tervezett, hiszen ilyen volt a József Nádor téri palota is, és a mostani székház is, és azt is hozzátette, hogy Alpár Ignác nagyon szép sírhelyeket is tervezett.

Magyar folytatta a beszédet, majd hirtelen megállt a mondanivalójában, és így folytatta: „ő, az elnök úr mondta, úgyhogy ő célzott, úgyhogy őt kérdezze meg", mondta valakire ránézve. Kiderült, hogy Pócs János ugrott rá a sírhely-témára, csak valamit félreérthetett. „Pócs János képviselő úrnak szövegértési problémái vannak, úgyhogy elmondom, amit mondtam, azt Varga Mihály Elnök úr mondta, úgyhogy ha fenyegette, akkor saját magát fenyegette", magyarázta Magyar, majd az évekkel ezelőtti kemence-ügyet olvasta Pócs fejére, miközben Pócs folyamatosan beszélt a helyéről, mikrofon nélkül Magyarhoz.

Magyar, ha már így alakult, Pócsnak szentelte a továbbiakat, mondván, az MNB-székházba beépített aranyszínű díszítések, aranyszínű lift biztos tetszene Pócsnak, mint az 1920-as években New Yorkban, úgy járkálna ott,

ön lehetne a jász Great Gatsby az épületben, ja, de ön nem jász,

mondta Magyar a fejére koppantva az ujjával, majd azt kezdte magyarázni neki, hogy inkább nézze meg a magyar valóságot, hogyan élnek az országban az emberek.

Lássa, kivel van dolga

Magyar a parlamentet, az egész országot és magát az érintettet is meglepte, amikor a válaszában jelentette be, hogy Toroczkai László fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ez az egyik bizottság az öt közül, amely a múltat vizsgálja majd.

„Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni, látom, hogy meglepődött, ön fogja vezetni", mondta Magyar a Mi hazánk elnökének.

De lenne egy tiszteletteljes kérésem, folytatta Magyar Péter, vizsgálja is ki valóban, erre az időre függessze fel a fideszes-KDNP-s mi hazánkos együttműködést. „Én azt tudom önnek mondani, az én volt feleségem semmilyen módon nem érintett a végrehajtói maffiaügyben, Völner Pálról tudjuk, hogy érintett, találja meg Völner főnökét, és tudjunk beszámolni a magyar embereknek, hogy 10-15 éven át mi zajlott.”

Magyar=Rákosi, Sulyok=Tildy

A Fidesz és a KDNP azt találta ki a Sulyok-ügyről, hogy Rákosi Mátyás csinálta azt, amit most Magyar Péter. Először Rétvári Bence vette elő azt a panelt a feljebb már említett, hahotát kiváltó beszédében, hogy 1948-ban volt utoljára ilyen helyzetben a magyar országgyűlés, mint most, mert akkor Rákosi Tildy Zoltánt váltotta le. Akkor azt mondták, a Kominternnek (Kommunista Internacionálénak) kell megfelelni. Most Brüsszelnek, mondta Rétvári.

Aztán később Bóka János fideszes exminiszter is elővette a témát, szerinte a köztársaság elnöke ellen szervezett gyűlöletkampány zajlik, amit Magyar szervez. Magyar elment reggel az államfőhöz, és ezzel előzékenyebbnek bizonyult, mint Rákosi, aki magához rendelte Tildy Zoltánt, folytatta Bóka. Szerinte a Tisza azzal érvel, hogy ők erre kaptak felhatalmazást, ezt vállalták, nem szégyellik. „Üdv a klubban, Rákosi is ezt vállalta, nem szégyellte", mondta Bóka. De neki, mármint Rákosinak 48-ban is az volt az álláspontja, hogy nem kell sietni. Ön siet, vetette Magyar szemére a volt miniszter.

Aztán Bóka arról beszélt, hogy ha a Tisza leváltja Sulyokot, a Tisza jelöl és választ majd utódot is. „A Rákosi-időszak tapasztalatai erre is irányadók, Tildy utódja, Szakasits Árpád többet töltött kommunista börtönökben, mint köztársasági elnöki poszton”, mondta Bóka.