Magyar Péter a parlamentben: Orbán sajtról és egérfogóról delirál, de örömmel elmondom neki újra, hátha a hatvanpusztai pánikszobából épp figyel

Napirend előtti parlamenti felszólalásában történelmi eredménynek nevezte Magyar Péter hétfőn azt a politikai megállapodást, amelyet múlt héten kötöttek az EU-val az uniós források hazahozataláról. Magyar azt mondta, néhány hét alatt elvégezték a munkát, amit elődeik évekig nem tudtak, nem akartak elvégezni.

Ősztől 16,4 milliárd euró, 6000 milliárd forintos uniós fejlesztés válik elérhetővé, mondta Magyar. Ez a magyar költségvetés több mint 10 százaléka.

Ezen belül 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, 4,2 milliárd eurós kohéziós forrás, amely a vasúti rendszer, vízgazdálkodás, környezetvédelem fejlesztésére fordítható. Megállapodás született arról is, hogy hozzáférhet az ország a helyreállítási alapból 10 milliárd eurónyi forráshoz, mondta.

A kormányfő szerint ez hatalmas eredmény, és, mint mondta, büszke a kollégáira. „Kőkemény tárgyalások voltak, jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez valódi tárgyalás volt egy valóban szuverén kormánytól” , mondta Magyar.

A kormányfő ezután rátért arra, hogy Orbán hogyan állt hozzá az EU-hoz, hogy Brüsszelt a háborúval és migrációval azonosította, és hogy az érdeke a saját korrupciójának fenntartása volt.

Magyar szerint Orbán az idős szülei és nők szoknyája mögé bújik, még a mandátumát is gyáva felvenni, és most is csak a Facebookon üzenget. „Sajtról és egérfogóról delirál. Örömmel elmondom neki újra, hátha a hatvanpusztai pánikszobából épp figyel: a tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása volt. Más szavakkal az ipari méretű orbáni korrupció leállításának ígérete”.

Magyar konkrétumokat is említett:

szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, a hamis kitöltés akár kétéves börtönnel is legyen büntethető.

benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, ez 2021-ig visszamenőlegesen fog tudni vizsgálódni.

A KEKVÁK felülvizsgálatát is vállaltuk, az egyetemek újra a közérdeket fogják szolgálni, mondta.

Ezek az elvárások ugyanazok, amit a magyarok velünk szemben is megfogalmaztak: vessünk véget a lopásnak, korrupciónak, fogalmazott.

Semmilyen vállalást nem tettünk Ukrajna, illegális migráció, migrációs paktum, ideológiai kérdések kapcsán, tette hozzá.

Magyar azt mondta, így több ezer milliárdos mozgástér keletkezik a költségvetésben, ez közel 4 milliárd eurónyi lehetőség az ország jobbítására. 1,5 milliárd euró fordítható az elektromos hálózat, grid fejlesztésére, közel 2 milliárd euró új vasúti és HÉV-szerelvényekre. Bérlakásépítési programokat indítanak magánberuházások bevonásával, akár több tízezer bérlakás épülhet, jelentette be. Megállapodtunk az EU-val digitális fejlesztési programokról, kkv-k támogatásáról is, tette hozzá.

Magyar ezután az Orbán-kormányt ostorozta, mondván, közpénzből építettek politikai gépezetet, melynek feladata az volt, hogy mindig mást tegyenek felelőssé. Gyűlöletkeltő óriásplakátokra 300 milliárdot, rogáni gyűlöletpropagandára 1360 milliárdot költöttek. Ezek a pénzek ma hiányoznak a egészségügyből, oktatásból és máshonnan, mondta Magyar.

A Sulyok-feszkó

A kormányfő ezután rátért a Sulyok-ügyre. Szerinte Orbán leépítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, a saját embereit ültette a fontos közjogi pozíciókba, és a választások után sokan számítottak arra, hogy az ilyen posztokon ülők maguktól is távoznak.

Magyar elismételte a jól ismert kifogásait Sulyok Tamással szemben: súlyos ügyekben, például a „poloskázás" idején, a gyülekezési jog korlátozásánál, a Szuverenitásvédelmi Hivatal állampolgárokat lejárató kampányainál hallgatott, nem védte meg a köztársaságot, jogállamot, nem őrködött a demokratikus államrend felett. Szerinte tőle védték meg a magyar emberek április 12-én a demokráciát. Felemlegette a tavalyi Sulyok-posztot, amellyel az államfő felköszöntötte Orbán Viktort.

Magyar szerint a pozíció erejét, tekintélyét a közbizalom adja.

A közeljövőben ezért olyan szabályozási és alkotmányos megoldásokat fogunk az országgyűlés elé terjeszteni, amelyek helyreállítják az állami intézményekbe vetett bizalmat, és biztosítják, hogy egy közjogi tisztség se válhasson egy bukott rezsim, bukott vezető meghosszabbított árnyékává,

mondta.

Magyar ezután tájékoztatta a parlamentet a Varga Mihály MNB-elnökkel történt tárgyalásáról. Azt mondta, tiszteletben tartják az MNB függetlenségét, illetve arról is beszélt, hogy kedden Berlinben Merzcel, szerdán Párizsban Macronnal találkozik.