Látványos képeken a pirosba borult London, félmillióan ünnepelték vasárnap az Arsenal bajnoki címét

Gyorsan túltette magát a budapesti BL-döntő elvesztésén az Arsenal: vasárnap délután százezrek ünnepelték Észak-London utcáin, hogy a csapat 22 év után újra megnyerte az angol bajnokságot.
A parádé 9 kilométeres útvonala mentén a nem hivatalos becslések szerint legalább 500 ezer szurkoló gyűlt össze, karneváli hangulatot teremtve.
A kijelölt útszakaszon nyitott tetejű emeletes buszokkal az Arsenal férfi és női csapata is végighaladt, utóbbiak idén megnyerték az először megrendezett női Bajnokok Kupáját.
A legjobb műsort egyértelműen a jobbhátvéd Ben White szolgáltatta:
A több százezres ünnepi parádé nagyrészt békésen zajlott, a londoni rendőrség vasárnap esti közleménye szerint kilenc embert vettek őrizetbe ittasság, a közrend megzavarása, kábítószerekkel összefüggő kihágások, szexuális támadás, illetve a sürgősségi szolgálatok tagjai elleni erőszak miatt.
Természetesen a PSG is tartott győzelmi parádét a Champ de Mars téren:
A 2003-04-es szezon után lett ismét bajnok az Arsenal: Mikel Arteta hatéves projektje a klubkultúra, a keret és a játékstílus radikális átalakításával, elitvédekezéssel, pontrúgásokkal és furcsa, de működő motivációs módszerekkel ért fel a csúcsra.