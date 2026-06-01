Látványos képeken a pirosba borult London, félmillióan ünnepelték vasárnap az Arsenal bajnoki címét

Gyorsan túltette magát a budapesti BL-döntő elvesztésén az Arsenal: vasárnap délután százezrek ünnepelték Észak-London utcáin, hogy a csapat 22 év után újra megnyerte az angol bajnokságot.

A parádé 9 kilométeres útvonala mentén a nem hivatalos becslések szerint legalább 500 ezer szurkoló gyűlt össze, karneváli hangulatot teremtve.

A kijelölt útszakaszon nyitott tetejű emeletes buszokkal az Arsenal férfi és női csapata is végighaladt, utóbbiak idén megnyerték az először megrendezett női Bajnokok Kupáját.

A legjobb műsort egyértelműen a jobbhátvéd Ben White szolgáltatta:

a tömegbe dobta Viktor Gyökeres és Martin Odegaard napszemüvegét – utóbbi eléggé kiakadt ezen –,

addig nyomasztotta Declan Rice-t, amíg az elrappelte Vanilla Ice Ice Ice Baby

című számát, majd a mikrofonba üvöltötte: „Hincapie, get your bum out” (vagyis „Hincapie, mutasd a segged!”), utalva arra, hogy Piero Hincapie-nek a Burnley ellen egy párharc után lecsúszott a nadrágja.

A több százezres ünnepi parádé nagyrészt békésen zajlott, a londoni rendőrség vasárnap esti közleménye szerint kilenc embert vettek őrizetbe ittasság, a közrend megzavarása, kábítószerekkel összefüggő kihágások, szexuális támadás, illetve a sürgősségi szolgálatok tagjai elleni erőszak miatt.

Természetesen a PSG is tartott győzelmi parádét a Champ de Mars téren:

