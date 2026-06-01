Mérföldkő Orbán Viktor közösségi médiásánál: 1 milliárdos bevételt ért el Kaminski Fanny cége tavaly

Kaminski Fanny kulcsszereplője volt Orbán Viktor kampányának, rendre látható volt a volt miniszterelnök mellett az itthon kampányokon és a külföldi utakon is, rövid interjúkat is csinált Orbánnal.

A szereplései csak most lettek látványosak, de - ahogy azt Rényi Pál Dániel megírta tavasszal - az egykor még a bulvársajtóból érkező Kaminski lassan húsz éve dolgozik Orbán Viktor kampányaiban. Annak idején Rogán Antal hívta a kampánycsapatba egy jól sikerült Mai Nap-interjút követően – ez volt az az időszak, amikor a Fidesz épp igyekezett megvetni lábát a bulvársajtóban. Kaminski a vesztes 2006-os kampány után a belvárosi polgármesterré avanzsált Rogán Antal imázsán dolgozott, majd Andy Vajna mellett tűnt fel – egyfajta személyes sajtófelelősként. Kaminskinak 2010 után a bulvármédiával való kapcsolattartás és a közösségi média irányítása lett a főprofilja.

A kapcsolati hálója felértékelődött, miután Havasi Bertalan tavaly távozott a kommunikációs csapatból, és a sajtóügyek jelentős része az ő asztalára került át. Olykor jelen volt négyszemközt folytatott találkozókon is, és aktuális kampánykérdésekkel már leginkább őt keresték a stáb környékén. Így alakult ki az a kép többekben, hogy az egyik legfontosabb ember a kampányban.

Mindezt jól is fizette a Tóni. Kaminski két cégben tulajdonos.

A Kaminski&Buranitsban társtulajdonos, Talabér Tibor és Burantis Ildikó mellett. A cégnek egy alkalmazottja van, év 11 millió forint szerepel a személyi jellegű ráfordítások rubrikában. Ez a cég szerződött a Fidesz-frakcióval.

És van a másik, a nagyobb játékos: a Triton Communications. Ennek 2022 közepe óta egyedüli tulajdonosa Kaminski, a cég bevételein pontosan látszik a váltás. A Miniszterelnöki Kabinetirodával, vagyis Rogánékkal állt szerződésben.

Kaminski cégének bevétele tavaly már meghaladt az egymilliárd forintot. Miközben a bevételi oldalon rekord volt, a nyereség csökkent. Kaminski is csökkentette az előző két évben 50 millió feletti osztalékát 30 millióra.

A cégnek öt munkatársa van, a személyi jellegű ráfordítás tavaly 158 millió forint volt.

Van ugyanakkor egy másik cég is, ami nem Kaminskié, de köze volt az előző kormányzathoz. Az mfor írta meg 2023-ban, hogy „a miniszterelnok.hu adatkezelési tájékoztatója szerint az oldal adatfeldolgozója valóban a Triton Kft., az ő dolguk a weboldal fejlesztése, karbantartása és a tartalommenedzsment. A Miniszterelnöki Kabinetiroda viszont al-adatfeldolgozót is igénybe vesz: a We Talk Digital Kft. feladata az adatkezelő által biztosított tartalmak feltöltése a közösségi média oldalakra. Vagyis Rogán Antal minisztériuma ennek a cégnek küldi a kormányfőről szóló híreket, képeket, a cég pedig kiteheti a Facebookra és az Instagramra.”

A 2021-ben alapított We Talk Digital tulajdonosa Almás Gergő. A cég árbevétele évről évre nőtt, tavaly már meghaladta az 1,3 milliárdot.

A cég dolgozott együtt a Kubatov Gábor vezette Ferencvárossal és Tiborcz István különböző cégeivel is.