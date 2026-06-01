Rogán kabinetfőnöke több mint 700 milliót keresett cégeivel a NER utolsó teljes évében

Rogán Antal kabinetfőnöke, egyben legkisebb fiának keresztapja, Nagy Ádám a NER utolsó teljes évében több mint 700 millió profitot termelt cégeivel, írja a 24.hu az Asztalkultúra Kft. és a Nadan Property Kft. frissen megjelent pénzügyi beszámolói alapján.

Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

Rogán bizalmasa a bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelmével foglalkozó Asztalkultúra Kft.-vel több mint 760 milliós bevétel mellett 607 millió forint profitot ért el. A lap szerint a cégből ezúttal nem vett ki osztalékot a volt kabinetfőnök, ám a társaság beszámolójából látszik, hogy a cégben már több mint kétmilliárd forint van, ebből másfél milliárdot értékpapírban helyeztek el.

Nagy Ádám másik cége, a Nadan Property Kft. százmillió forintos profittal zárta 2025-öt. Az ingatlan-bérbeadással és -üzemeltetéssel foglalkozó társaságból nem vett ki osztalékot a tulajdonos. Ez volt az a cég, amelyik megvette a Végrehajtói Kar több százmilliós budapesti irodaházát 2021-ben.

Nagy Ádám a kabinetfőnöki munkája mellett néha ingatlanügyekben is besegített főnökének: Rogán Antal a válása után az ő apjától bérelt lakás a Csalán úton, és szintén a kabinetfőnök apja vette meg 143 millió forintért Gaál Cecília balatoni nyaralóját is.

Schadl György sofőrjének naplóbejegyzésében az is szerepelt, hogy 2021 áprilisában egyszer el kellett vinnie egy autót Nagy Ádámnak. És amikor a Schadl által vezetett végrehajtói kar eladta 1800 négyzetméteres irodaházát, az ingatlan Nagy Ádám cégéhez került. De annak ellenére, hogy Rogán Antal kabinetfőnökének a neve meglehetősen gyakran előkerül a Schadl-ügyben, Nagy Ádám mégsem a nyomozóknál kötött ki, hanem az állami kézbe kerülő Vodafone igazgatóságában.

Hogy mi lehet Nagy Ádám feladata Rogán mellett, arról Magyar Péter már az első partizános interjújában beszélt, legalábbis állítása szerint a kabinetfőnök telefonált rá, amikor a Diákhitel Központ vezetőjeként vonakodott aláírni a túlárazottnak tűnő kommunikációs szerződéseket. Miután letartóztatták Schadl Györgyöt, a Végrehajtói Kar elnökét, kiderült, hogy Nagy Ádámnak néha még az egyetemi vizsgáin sem volt ideje megjelenni, ezért az igazságügyi államtitkár megvesztegetésével gyanúsított Schadl Györgynek kellett letelefonálnia, hogy minden rendben menjen.