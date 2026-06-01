Rogán kabinetfőnöke több mint 700 milliót keresett cégeivel a NER utolsó teljes évében

üzlet

Rogán Antal kabinetfőnöke, egyben legkisebb fiának keresztapja, Nagy Ádám a NER utolsó teljes évében több mint 700 millió profitot termelt cégeivel, írja a 24.hu az Asztalkultúra Kft. és a Nadan Property Kft. frissen megjelent pénzügyi beszámolói alapján.

Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában.
Fotó: 444

Rogán bizalmasa a bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelmével foglalkozó Asztalkultúra Kft.-vel több mint 760 milliós bevétel mellett 607 millió forint profitot ért el. A lap szerint a cégből ezúttal nem vett ki osztalékot a volt kabinetfőnök, ám a társaság beszámolójából látszik, hogy a cégben már több mint kétmilliárd forint van, ebből másfél milliárdot értékpapírban helyeztek el.

Nagy Ádám másik cége, a Nadan Property Kft. százmillió forintos profittal zárta 2025-öt. Az ingatlan-bérbeadással és -üzemeltetéssel foglalkozó társaságból nem vett ki osztalékot a tulajdonos. Ez volt az a cég, amelyik megvette a Végrehajtói Kar több százmilliós budapesti irodaházát 2021-ben.

Nagy Ádám a kabinetfőnöki munkája mellett néha ingatlanügyekben is besegített főnökének: Rogán Antal a válása után az ő apjától bérelt lakás a Csalán úton, és szintén a kabinetfőnök apja vette meg 143 millió forintért Gaál Cecília balatoni nyaralóját is.

Schadl György sofőrjének naplóbejegyzésében az is szerepelt, hogy 2021 áprilisában egyszer el kellett vinnie egy autót Nagy Ádámnak. És amikor a Schadl által vezetett végrehajtói kar eladta 1800 négyzetméteres irodaházát, az ingatlan Nagy Ádám cégéhez került. De annak ellenére, hogy Rogán Antal kabinetfőnökének a neve meglehetősen gyakran előkerül a Schadl-ügyben, Nagy Ádám mégsem a nyomozóknál kötött ki, hanem az állami kézbe kerülő Vodafone igazgatóságában.

Forrás

Hogy mi lehet Nagy Ádám feladata Rogán mellett, arról Magyar Péter már az első partizános interjújában beszélt, legalábbis állítása szerint a kabinetfőnök telefonált rá, amikor a Diákhitel Központ vezetőjeként vonakodott aláírni a túlárazottnak tűnő kommunikációs szerződéseket. Miután letartóztatták Schadl Györgyöt, a Végrehajtói Kar elnökét, kiderült, hogy Nagy Ádámnak néha még az egyetemi vizsgáin sem volt ideje megjelenni, ezért az igazságügyi államtitkár megvesztegetésével gyanúsított Schadl Györgynek kellett letelefonálnia, hogy minden rendben menjen.

üzlet vodafone NADAN Property Kft. Rogán Antal végrehajtói kar gundel étterem nagy ádám magyar péter Asztalkultúra Kft rogán-gaál cecilia schadl györgy
Kapcsolódó cikkek

A Völner-ügy kulcsfigurája egyetemi vizsgákat intézett Rogán kabinetfőnökének

A jogi diplomához hosszú és gyötrelmes út vezet, legendásan sokat kell biflázni. Aki jóban volt Schadl Györggyel, a végrehajtói kamara elnökével, annak viszont minimális tudás is elég volt. Vagy oda se kellett ballagnia. És még a vizsgára jelentkezést is elintézték neki.

Miklósi Gábor
bűnügy

Hadházy: Rogán kabinetfőnökének a nevére került a Végrehajtói Kar több százmilliós budapesti irodaháza

Az ellenzéki politikus a közösségi oldalán írt erről.

Gazda Albert
POLITIKA

Magyar Péter azt mondja, a Karmelita-kolostorban fenyegették meg

Interjút adott Varga Judit volt férje, aki különös módon az egyik vezető mellékszereplője lett a cikkünk nyomán a héten kirobbant botránynak.

Kaufmann Balázs
belföld

Rogán bizalmasai kerültek vezető beosztásba a Vodafone-nál

Az új vezetésben helyet kapott Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke, és bekerült Guller Zoltán is, akit Rogán tavaly nevezett ki az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak.

Mészáros Juli
gazdaság

Rogán Antal attól bérel lakást Budán, akinek Rogán Cecília adta el a balatonlellei nyaralóját, mielőtt egy 143 milliós tihanyi ingatlant vett

Ember legyen a saját lábán, aki tudja követni a propagandaminiszter és volt felesége ingatlanpiaci kalandjait!

Herczeg Márk
ingatlan

Rogán Antal olyan házból jár munkába, amit állami megbízásokon Mészáros Lőrincékkel osztozó cég építtetett

A minisztert egy új építésű, II. kerületi, háromszintes házban látják rendszeresen. Amikor mi ott jártunk, a szolgálati autóját is ott találtuk.

Haszán Zoltán, Botos Tamás
POLITIKA

Gyanús összefonódásokat talált Hadházy Ákos Rogán Antal kabinetfőnöke és a végrehajtóktól ingatlant vásárló cég között

Nagy Ádám maga is vett egy nagy értékű irodaházat a végrehajtóktól. De egy olyan cég is vásárolt tőlük ingatlant, amelyet több szál köt össze Rogán kabinetfőnökével.

Haszán Zoltán
belföld

1,1 milliárd forint értékben szerződtek Balásy Gyula cégei a Diákhitel Központtal 2018 óta

Magyar Péter a Partizánban beszélt a túlárazott szerződésekről.

Fődi Kitti
belföld