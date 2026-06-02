Egy előadásban színész marad Nagy Ervin kulturális államtitkár

Úgy volt, hogy Nagy Ervin kulturális államtitkár a következő évadtól nem játszik már színházakban, és visszaadja a szerepeit, de mint a Port hétfőn megírta, egy előadásban színész marad a politikus. Ez az Egy életünk című darab, amit feleségével, Borbély Alexandrával közösen játszanak.

„Tudomásom szerint ez lesz az egyetlen előadás, amit megtart Ervin. Érvelése szerint ez egy 100 százalékban magánszínházi produkció, semmilyen állami támogatás nincs és nem is volt benne, ezért nem érzi összeférhetetlennek” – mondta az előadás rendezője, Lévai Balázs.

Nagy Ervin munkáját három helyettes államtitkár segíti majd – egy az irodalomért és közművelődésért, egy az előadóművészetért, egy pedig a zeneművészetért felel majd. Nagyot saját minisztere, Tarr Zoltán kultuszminiszter interjúvolta meg a múlt héten. A volt színész a legfontosabbnak azt tartotta, hogy fel kell vennie a párbeszédet a szakmai szervezetekkel, ahogyan az már bizonyos esetekben meg is történt. A legégetőbb feladat pedig szerinte az, hogy a filmesek adó-visszatérítését rendezzék, és „megnyugtassuk a szakmánkat”.