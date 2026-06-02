Vitézy Dávid: Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát

Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!

- írta Vitézy Dávid közlekedési miniszter Facebook-oldalán. Vitézy arról ír, hogy az Európai Bizottsággal megkötött megállapodás értelmében a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre.

Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy szerint le tudják cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon. A pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tud vásárolni a kormány, az ehhez szükséges közbeszerzést még az idei évben kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek.

Az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása, de aztán ezek a fejlesztések nem történtek meg.