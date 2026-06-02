Vitézy: Olyan súlyos a helyzet, hogy már a nagy KRESZ-módosítás előtt változhatnak az e-rollerezés szabályai

Baleseti helyszín rollerrel Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség

A sok és súlyos e-roller-baleset miatt a kormány rövidesen a KRESZ módosításáról dönthet - nyilatkozta az RTL Híradójának Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A rollerkérdést különválasztanák a KRESZ amúgy is készülő, átfogó átírásától, két ütemben abszolváva a feladatot. Bár a téma még nem szerepelt kormányülésen, a miniszter szerint pár héten belül megtárgyalhatják és eldönthetik, hogy a rollerügyi módosításokat gyorsan beleírják a KRESZ-be. A teljes, átfogó felülvizsgálat ezek után, széles körű társadalmi egyeztetés után, a következő ütemben történhet meg.

Hétfőn írtunk arról a 24.hu cikke alapján, hogy a tavalyi évhez képest is nagyot nőtt az elektromos rolleres balesetek száma, és főleg gyereksérültből van egyre több. Az idén már két 14 évnél fiatalabb gyerek halt meg e-rolleres balesetben, egy 13 éves pedig három hónapja kómában fekszik a Bethesdában.

Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt. Gödöllőn áprilisban egy 14 éves fiú halt meg, miután rollerrel nagy sebességgel a zajvédő falnak csapódott.

Egy-két éve még az volt a jellemző, hogy a rolleres balesetek majdnem fele éjszaka, jellemzően a buliból hazafelé, sokszor ittasan történt, de azóta a bulizó felnőttek mellett egyre több balesetező tinédzser kerül be a kórházakba rollerbaleset után. „A leggyakrabban arc-, koponya- és mellkassérülés fordul elő. A balesetezők közül sokan maradandó károsodást szenvednek” - írta a 24 a megszólaló orvosok beszámolói alapján.

„Őszinte leszek, egyszerűen nem értjük, hogy a döntéshozók miért nem léptek az elmúlt 1,5-2 évben, a szakma azóta jelzi, a médiában számtalan cikk és interjú megjelent, és a statisztikákból egyértelműen látszik, mekkora problémát jelent az e-rollerezés”

- mondta Bóta Balázs, a Bethesda gyermektraumatológusa