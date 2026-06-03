A Fidesz annyira megújul, hogy abból Navracsics Tibor sem maradhat ki, ettől aztán be is indult a dili a Facebookon

Ha nem választják meg egyéni jelöltként, otthagyja a politikát, mert ha „a választópolgárok itt helyben azt mondják, hogy nem kérnek belőlem, akkor nyilvánvalóan a magyar politika sem kér belőlem” – erről beszélt a Telexnek adott, Van erkölcsi mércém, ezt ne vitassa el tőlem című interjúban április 3-án Navracsics Tibor, akkor még az Orbán-kormány minisztere. Nem választották meg, elég jelentős különbséggel, 54:39,7 százalékos arányban kikapott a tapolcai egyéni körzetben.

Navracsics Tibor Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Hogy mennyi időre hagyja ott, azt végül is nem mondta. Hogy örökre, azt pláne.

Mindenesetre a politikai száműzetés eddig, napra pontosan két hónapig tartott. A Fidesz ugyanis a megújulás jegyében meg-, pontosabban újraalapította a párt önkormányzati kabinetét, és annak Navracsics Tibor került az élére – derül ki Havasi Bertalan leveléből, amit a Telexnek küldött. (A párt egyébként, nyilván szintén a megújulás jegyében, Vidoven Árpád volt államtitkár vezetésével hozza létre a biztonságpolitikai műhelyét, emellett már korábban megalapították a Védvonalat, a szintén volt államtitkár Czunyiné Bertalan Judit vezetésével.)

Navracsics visszatérése tehát beleillik a „megújulás a régi emberekkel” sormintába, de mégis színesebb a történet azzal, hogy a hír megjelenése után beindult a dili a Facebookon. Tamás Ervin, a Népszabadság egykori főszerkesztő-helyettese bejegyzést szentelt a korábban emberarcú fideszesként eladott Navracsicsnak, amiben azt írta: „már-már rendszerszerűen láthatjuk, hogy szavai pillekönnyűek. Visszajött, mint aki el sem ment. A főnök használja, amire kell neki: ő a polgár, aki simulékonyan elhatárolódik, fintorog a büdös levegő miatt, de ablakot soha nem nyit”.

Lehet, hogy a poszttal el is intézte volna a dolgot, de ekkor megérkezett Szombathy Pál, az Index 2020-as fideszes bekebelezésében elévülhetetlen érdemeket szerző médiaszemélyiség, aki úgy érezte, egy „le kéne tartóztatni, akkor nem jönne-menne oda-ide” kommenttel érdemes feldobni a hangulatot. Lehet, hogy szellemesnek szánta, de mások nem, amit ő nem értett. Annyira nem, hogy Enyedi Nagy Mihály (a MÚOSZ belpolitikai szakosztályának alapító elnöke) vélhetően komolyan vette Szombathy vélhetően ironikusnak szánt szavait – ami Bojár Iván András szerint „fideszes előre relativizáló »poén«” –, és ettől olyan lázba jött, hogy megfejelte egy „azt kellene csinálni, mint a csehek; eltiltani őket a közügyektől” megjegyzéssel.