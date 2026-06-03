A Lázár János által aláírt utolsó szerződések egyike lehet az első közlekedésfejlesztési projekt, amire már uniós pénzeket költhet a Tisza-kormány

A Népszava szerint az elsők között egy NER-es projektre költhet milliárdokat a Tisza-kormány a frissen megszerzett uniós forrásokból. Ez a budai fonódó villamos építése lehet, aminek szerződését négy nappal a Tisza-kormány hivatalba lépése előtt, tehát már a választások után írta alá Lázár János búcsúzó közlekedési miniszter. A közbeszerzési döntőbizottságot is megjárt tendert a Swietelsky Magyarország Kft. és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nyerte 26,8 milliárd forintos ajánlattal. A Swietelsky a NER éveiben sikeres építőipari vállalat volt, többek között ők építhették a felcsúti kisvasutat, a budai fonódó első szakaszát, a K-Monitorban 37 találat van rájuk. Mellékesen pedig azt sem felejthetjük el, hogy Mészáros Lőrinc azóta már volt veje, a NER-ben végül kegyvesztetté vált Homlok Zsolt a Swietelsky Vasúttechnika ügyvezetője volt.

A Népszava szerint „van némi pikantéria abban, hogy a Tisza-kormány az elsők között egy NER-kötelékbe tartozó cégcsoport beruházásában felépült új negyed” megközelítését szolgáló projektre költ a megszerzett uniós pénzből. A budai fonódó villamos második szakasza ugyanis a budai Duna-parton, a felső rakparton a Szent Gellért tértől délre indul, végigvezet a vonala a Rákóczi híd alatt, ahol nyugat felé fordul, és a Budafoki útnál lesz a végállomása. Vagyis, hogy a lapot idézzük, a hivalkodó Mol-torony és az erősen vitatható céllal és áron, a Garancsi-féle Budapart ingatlanprojektben megvásárolt új MÁV-székház térségébe vezet el. No de egyszerűbb ezt megmutatni:



