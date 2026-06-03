Lemondásra szólítja fel a legfőbb ügyészt az ukránok ügyvédje az „aranykonvoj” esete miatt

„Álláspontunk szerint az Aranykonvoj-ügyben felmerült fejlemények alapján dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatali pozíciója tarthatatlanná vált (…) a legfőbb ügyésznek haladéktalanul távoznia kell hivatalából, és lehetővé kell tennie az ügyben felmerült valamennyi körülmény független, átlátható és teljes körű kivizsgálását, valamint az elkövetők felelősségre vonását” – írja a Telex a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda által kiadott közlemény nyomán. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje arra a Telex-cikkre reagált, ami szerint maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”, még a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött. A közleménye szerint Nagy Gábor Bálintnak az ügyészség függetlenségébe és törvényességi felügyeleti szerepébe vetett közbizalom helyreállítása érdekében kell távoznia.

Az ügyvéd szerint a legfőbb ügyész, dr. Nagy Gábor Bálint politikai szerepvállalása kulcsfontosságú volt az ukrán értékszállítmány ügyében. „Személyes felelőssége felmerül az akció előkészítése, lebonyolítása és a választásokig tartó felügyelete kapcsán”, áll a közleményben, ami szerint különös jelentőséget ad a felelősségének, hogy míg az akcióban részt vett két másik szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ a kormány irányítása alatt áll, az ügyészség elvileg független, és alkotmányos feladata lenne „a törvényesség biztosítása és a hatósági eljárások törvényes működésének felügyelete”.

Az ügyvédi iroda szerint a feljelentés mellékletének hiányában a

bűncselekmény elkövetését nem kellően alátámasztó adatok alapján rendelte el a nyomozást az ügyészség, és „az ukrán állampolgárokkal szemben alkalmazott kényszerítő eszközök [bilincs, kamzsa, meztelenre vetkőztetés, sanyargatás stb.] alkalmazásának egyértelműen jogellenes volt, azonban a vizsgálatuk a tudatosan hiányosan rögzített adatok miatt nehézkes”. Horváth Lóránt a birtokában lévő információk alapján azt állítja, hogy a Legfőbb Ügyészség továbbra is aktívan próbálja befolyásolni a folyamatban lévő nyomozásokat.