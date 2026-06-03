Orbán mélyen hallgat az ukrán „aranykonvojjal” kapcsolatban

„Ön utasította a NAV-ot, hogy csapjanak le az ukrán pénzszállítóra?” – tette fel ezt a kérdést Zalavári Noémi, az RTL Híradó riportere a volt miniszterelnöknek, Orbán Viktornak.

Az ex-kormányfő azonban a riporterre rá se nézve haladt az Andrássy úton álló autójához. Azonban még mielőtt beült volna, két távolabb álló alaknak - akikről Zalavári azt írta, hogy az étterem előtt megvárták, hogy Orbán kijöjjön az épületből és a legváltozatosabb bekiabálásokkal fogadták - a Fidesz elnöke annyit átkiabált: „Sok sikert kívánok önnek, minden jót!”.

Ezek után a riporter hiába ismételte meg a kérdést, Orbán gyakorlatilag úgy tett, mintha azt meg se hallaná a közvetlenül mellette álló újságírót. (Orbán Viktor egyébként Békés Márton történész-publicistával találkozott az étteremben.)

Az ügy előzménye: a Telex szerda reggel írta meg a lap több forrásból származó értesülései nyomán, hogy az állítólagos ukrán aranykonvoj elleni március 5-i akció egyértelműen politikai célokat szolgált, személyesen Orbán Viktor döntése volt, még annak időpontja is a kormányzattól érkezett a hatóságokhoz.

A témával kapcsolatban az ügyészség is megszólalt, állításuk szerint az ukrán aranykonvoj ügyében nem tartották a kapcsolatot az Orbán-kormánnyal. A vádhatóság az állásfoglalásában azt írja: az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést az ügyészségen, amely azt másnap megküldte a NAV-nak, mivel „a feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg”, és a NAV el is rendelte a nyomozást. „Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást” – áll a közleményben. A március 5-i esetről ezen kívül csak annyit írnak: „az akcióban érintettek elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás”.