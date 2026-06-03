Szentpétervárt is támadta Ukrajna, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdődött volna ott Putyin saját világgazdasági fóruma

A keddről szerdára virradó éjszaka Ukrajna folytatta az orosz olajipari létesítmények elleni dróncsapásokat, írja a Politico. Szerda hajnalban intenzív támadások indultak Szentpétervár térségében, ahol egy olajterminált céloztak meg az ukrán drónok. Több fotó jelent meg Telegram-csatornákon, amik szerint a város fölött sűrű, sötét füstfelhő gomolyog.

A mostani támadás közvetlenül azelőtt történt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök saját világgazdasági konferenciája, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megkezdődött volna a városban. Az eseményen korábban előszeretettel vett részt Szijjártó Péter akkori külügyminiszter, tavaly például ezzel a felütéssel posztolt a tanácskozásról: „találkozók azért, hogy a magyar embereknek a jövőben ne kelljen kétszer-háromszor annyit fizetniük a rezsire, mint most” (egyébként négy olyan emberrel tárgyalt, akik egytől-egyig fenn vannak az amerikai szankciós listán).

Magyar külügyminiszter most nem utazott a csúcsra, ukrán drónok viszont érkeztek a városba és környékére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai nyilatkozata szerint ezek „fontos létesítményeket találtak el orosz területen tegnap este. Köztük volt a szentpétervári olajterminál is. A távolság Ukrajnától körülbelül 1100 kilométer. A kronstadti bázison lévő tisztán katonai célpontokat is eltalálták”.

A szentpétervári fórum Putyin számára azért kulcsfontosságú nemzetközi esemény a Politico szerint, mert ezzel is mutatni tudja Moszkva erejét, valamint bizonyíthatja, hogy hogy Oroszország nincs globálisan elszigetelve. Az esemény szerdán kezdődött, azon várhatóan több tucat orosz tisztviselő mellett „nehézsúlyú Perzsa-öböl menti államok képviselői, valamint brazil és német üzleti szereplők vesznek részt” a lap szerint.

Az éjszakai támadást az orosz hatóságok szerdán megerősítették. „Ma kora reggel Kronstadt, Kirovszkij és Krasznoselszkij járások infrastrukturális létesítményeit támadták meg pilóta nélküli repülőgépek. Több objektum megrongálódott. Több ember megsérült. Áldozatok nincsenek” – közölte Alekszandr Beglov, Szentpétervár polgármestere egy nyilatkozatban.

Az orosz tisztviselők nem erősítették meg, hogy az ukránok eltalálták a terminált, ami a legnagyobb Északnyugat-Oroszországban, de a Politico szerint helyi nyílt forráskódú nyomozók geolokációs videókat készítettek olyan robbanásokról, amik abban a kikötőben történtek, ahol a létesítmény található. A Meduzán közzétett fotókon a füst a város lakótelepei fölött látható, és publikáltak néhány videót is azok közül, amikre vélhetően a Politico is hivatkozott.

A Kyivindependent egy olyan fotót is közzétett, ami alapján egyértelműnek tűnik, hogy a sűrű füst a kikötő felől száll fel.

Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója azt nyilatkozta, hogy Szentpétervár térségében mintegy ötven ukrán drónt lőttek le, és korlátozásokat vezettek be a város pulkovói repülőterének forgalmában is. A Kyivindependent arról is ír, hogy az orosz vezérkar elismerte: a tambovi területen lévő, nagy precíziós fegyverekhez alkatrészeket gyártó Micsurinszkij Progressz gyárat is találat érte, annak területén tűz keletkezett. Az ukrán drónok a donyecki térséget is támadták az éjszaka, ott többek között egy távolsági buszt találtak el a régió Moszkva által kinevezett vezetője szerint.

Zelenszkij a múlt héten arról beszélt, hogy Ukrajna idei nagy hatótávolságú, az orosz olajfinomítók ellen irányuló csapássorozata a finomítói kapacitás 40 százalékát működésképtelenné tette.