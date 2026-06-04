17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Lengyelországban körözött Marcin Romanowski

Saját bevallása szerint 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál működő – gyanúsan neki létrehozott – Magyar-Lengyel Szabadság Intézetnél Marcin Romanowski. Romanowski még 2024 végén kapott politikai menedékjogot Magyarországon. Az előző lengyel kormány tagját súlyos, az állami vagyont megkárosító bűncselekményekkel gyanúsítják a hazájában, Gulyás Gergely viszont akkor azt mondta, nem ez számít, hanem az, hogy „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet állt elő a választás után a Tusk-kormány cselekedetei következtében”.

Marcin Romanowski Budapesten, idén márciusban. Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Romanowski, aki távollétében is parlamenti képviselő hazájában, köteles leadni vagyonnyilatkozatot, ebből derült ki, hogy mennyit keresett Magyarországi tartózkodása alatt. Pár hete derült ki, hogy a magyar választás után Milánóból menekült az Egyesült Államokba, miután Magyar Péter kilátásba helyezte, hogy a Tisza kormányalakítása után kiadják őket Lengyelországnak. Romanowski társa, a szintén körözött Zbigniew Ziobro még Magyar eskütételének napján elhagyta Magyarországot.

Ziobro a reptéren. Forrás: Twitter/Dariusz Joński

Magyar Péter miniszterelnök aztán Krakkóban beszélt arról, hogy nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát. A Reuters pedig korábban arról közölt cikket, hogy maga a Trump-kormány segített az Egyesült Államokba menekülnie a volt miniszternek. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan honnan szállt fel az Egyesült Államokba tartó gépre.

Romanowski a jelenleg ellenzéki, Orbán-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette korábbi kormányban 2019-2023 között töltötte be az igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget. Összesen 11 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg az alap ügyében. (via HVG)