17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Lengyelországban körözött Marcin Romanowski

Saját bevallása szerint 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál működő – gyanúsan neki létrehozott – Magyar-Lengyel Szabadság Intézetnél Marcin Romanowski. Romanowski még 2024 végén kapott politikai menedékjogot Magyarországon. Az előző lengyel kormány tagját súlyos, az állami vagyont megkárosító bűncselekményekkel gyanúsítják a hazájában, Gulyás Gergely viszont akkor azt mondta, nem ez számít, hanem az, hogy „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet állt elő a választás után a Tusk-kormány cselekedetei következtében”.
Romanowski, aki távollétében is parlamenti képviselő hazájában, köteles leadni vagyonnyilatkozatot, ebből derült ki, hogy mennyit keresett Magyarországi tartózkodása alatt. Pár hete derült ki, hogy a magyar választás után Milánóból menekült az Egyesült Államokba, miután Magyar Péter kilátásba helyezte, hogy a Tisza kormányalakítása után kiadják őket Lengyelországnak. Romanowski társa, a szintén körözött Zbigniew Ziobro még Magyar eskütételének napján elhagyta Magyarországot.
Magyar Péter miniszterelnök aztán Krakkóban beszélt arról, hogy nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát. A Reuters pedig korábban arról közölt cikket, hogy maga a Trump-kormány segített az Egyesült Államokba menekülnie a volt miniszternek. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan honnan szállt fel az Egyesült Államokba tartó gépre.
Romanowski a jelenleg ellenzéki, Orbán-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette korábbi kormányban 2019-2023 között töltötte be az igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget. Összesen 11 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg az alap ügyében. (via HVG)
Zbigniew Ziobro korábban Orbán Viktor jóvoltából élvezte Magyarország vendégszeretetét.
Magyar menekültútlevéllel repült Amerikába a sikkasztással és bűnszervezettel vádolt volt lengyel miniszter, Trump segíthetett neki. Romanowski még mindig Budapesten van.
A lengyelországi látogatáson lévő kormányfő azt mondta, úgy tudja, a lengyel hatóságok elől eddig Magyarországon bujkáló Zbigniew Ziobro és a házastársa a Tisza elnökének miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával lépett le.
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet van”.