Antonio Costa arról beszélt Belgrádban, hogy az EU nem zsarolja Szerbiát, és az ország uniós csatlakozása csak magától az országtól függ

Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett – mondta António Costa, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Belgrádban. Costa Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol arról is beszélt, hogy az Európai Unió kapui nyitva maradnak Szerbia előtt, ugyanakkor a csatlakozási folyamat előrehaladása a szükséges reformok végrehajtásától függ.

Az Európai Tanács elnöke három kulcsfontosságú területet nevezett meg, amelyek meghatározzák Szerbia uniós előrehaladását. Ezek között említette a jószomszédi kapcsolatok erősítését és a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd előmozdítását, az uniós kül- és biztonságpolitikához történő fokozott igazodást, valamint a jogállamiságra, médiaszabadságra és választásra vonatkozó reformok felgyorsítását. „Arra ösztönözzük önöket, hogy továbbra is gyors ütemben hajtsák végre a jogállamisággal kapcsolatos reformokat, beleértve a Velencei Bizottság igazságszolgáltatást érintő ajánlásainak végrehajtását, vagyis a bíróságok és az ügyészségek működésére vonatkozó változtatásokat” – mondta António Costa.

Antonio Costa és Aleksandar Vucic Belgrádban.

Hangsúlyozta, hogy Szerbia európai uniós csatlakozási folyamata az egész szerb társadalom mozgósítását igényli, és kiemelte, hogy az ország számíthat az Európai Unió támogatására az európai integráció útján. „Az Európai Unió továbbra is Szerbia legfontosabb partnere a kereskedelem, a beruházások és mindenekelőtt a demokratikus intézmények megerősítése terén. Többet szeretnénk tenni, és készek is vagyunk erre, ugyanakkor világosan kell fogalmaznom: a haladás üteme magának Szerbiának az elszántságától függ” - magyarázta.

Az újságírói kérdéseknél lett ez a sajtótájékoztató különb az unalmas, uniós témájú nyilatkozatoknál. Az egyik újságíró ugyanis azt kérdezte Costától, hogy Brüsszel miért támaszt folyamatosan új feltételeket, és miért „zsarolja” Szerbiát az európai integráció során ahelyett, hogy elismerné gazdasági eredményeit és konstruktív szerepvállalását. Costa így válaszolt: az Európai Unió nem zsarol senkit, és nem állít akadályokat a tagjelölt országok elé. „Nyíltan és őszintén dolgozunk együtt a szerb vezetéssel annak érdekében, hogy a reformok eredményei minél hamarabb megvalósuljanak.”

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök leszögezte, hogy Szerbia elkötelezett az európai integrációhoz szükséges reformok végrehajtása mellett, és új tárgyalási fejezetek megnyitását várja az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások során. Hangsúlyozta, hogy a korrupció elleni fellépés az egyik legfontosabb prioritás, és hozzátette, hogy Szerbia végrehajtja a Velencei Bizottság valamennyi ajánlását. (MTI)