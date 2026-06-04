Végleg törölte a debreceni színház Eszenyi Enikő rendezését

A Csokonai Nemzeti Színház „biztonságos munkakörnyezetének megőrzése érdekében” csütörtökön véglegesen törölték a 2026/27-es szezon tervezett műsorából az Eszenyi Enikő rendezésében színre vinni tervezett Primadonnák című produkciót. Ezt Vadász Dániel igazgató jelentette csütörtökön a debreceni színház honlapján. A produkciót május 23-án függesztették fel, akkor is „a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet” fontosságára hivatkozva. A döntés után néhány nappal Eszenyi bocsánatot kért a korábbi viselkedéséért.

Fotó: Biró István/MTI/MTVA

A döntést azzal indokolta, hogy „az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre”, márpedig neki vezetőként elsősorban ezt kell szem előtt tartania. „A békés és biztonságos munkahelyi környezet feltételeinek biztosítása minden egyéb szempontot megelőz” – írta az igazgató, aki számára „az üggyel kapcsolatos munkahelyi kommunikációs intézkedések során” derült ki, hogy „ebben a folyamatban lévő ügyben a megszólított szakmai szervezetekkel egyeztetve sem lehet olyan protokollt követni, amelyet minden érintett szervezet egyformán véleményez” .

Vadász szerint „ennyire érzékeny témában, ilyen nyomás alatt a társulattal történő kommunikáció stratégiai szintű fejlesztése nem lehetséges”. Hosszabb távon van viszont dolgoznak ezen a megfelelő szakemberek bevonásával, felvették például a kapcsolatot a Biztonságos Terek Alapítvánnyal.

Eszenyi Enikő 2009-től vezette a Vígszínházat, amelynek igazgatói posztjáról végül 2020-ban távozott, miután több volt munkatársa is nyílt levélben írta meg, hogy felmondásukhoz az igazgató „verbális erőszaka” és „agresszív vezetői kommunikációja” is hozzájárult. Eszenyi Enikő egyszer sem kért bocsánatot azért, amit tett. Később színésznőként tért vissza Budapestre, miután főszerepet kapott a Játékszín egyik darabjában, a „Csodálatos vagy, Júlia!”-ban, de ekkor is érte kritika a viselkedése miatt.