Ukrán haditengerészeti drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében

Felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötőjében, egy olajterminál és a román tengeri életmentő szolgálat, az ARSVOM székhelyének közvetlen közelében. Az esetnek nincsenek áldozatai és sérültjei – közölte a román védelmi minisztérium.

A robbanás azután történt, hogy a hatóságok már lezárták a környéket, és a drónt a Román Hírszerző Szolgálat, a parti őrség és a védelmi minisztérium szakemberei vizsgálták. A tárca cáfolta azt a feltételezést, hogy a drón valamelyik romániai hadgyakorlatról került volna a kikötőbe. A minisztérium szerint az ukrajnai háborúban használt távirányítású szerkezetekhez hasonló drónról van szó, ami azután robbant fel, hogy az önmegsemmisítő rendszere működésbe lépett.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

A kikötőt a hatóságok lezárták. Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára közölte, hogy a robbanás után figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosság mobiltelefonjaira. Ebben arra kérték az embereket, hogy hagyják el a környéket, és újabb robbanás esetén vonuljanak fedezékbe. A rohammentő szolgálat két helikopterét is a helyszínre küldték, hogy átvizsgálják a kikötő környékét, abból a feltételezésből kiindulva, hogy „ha volt egy drón, több is lehet”.

A helyi média beszámolói szerint a kikötőben megfeneklett, mintegy 7-8 méter hosszú drónt hajnalban fedezték fel az ARSVOM munkatársai, a robbanás pedig 10:30-kor történt. A szerkezet az olajtermináltól alig 500 méterre feneklett meg. A fotók alapján katonai szakértők azt valószínűsítették, hogy GPS-szel irányított, ukrán gyártmányú eszközről lehet szó.

Azt a román tisztviselők nem közölték, hogy a drón ukrán vagy orosz eredetű volt-e. Ukrajna viszont péntek délután elismerte, hogy a felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott. Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást.

„A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek”

– írták közleményükben.

Nicușor Dan román államfő Facebook-bejegyzésében azt írta, a hatóságok elsődleges célja a személyi sérülések megelőzése volt, ami a jelek szerint sikerült. A másik fő feladat a kikötői infrastruktúra biztonságának megóvása volt. Az elnök kiemelte: ez már a második jelentős biztonsági incidens a héten, miután szerdán tengeri akna sodródott a román tengerpartra, a múlt héten pedig egy orosz drón csapódott be egy lakóépületbe Galacon.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

„Mivel Románia szomszédságában háború zajlik, a biztonsági helyzet érzékeny, ezért továbbra is éberek maradunk. Az ilyen súlyos incidensek közvetlenül összefüggnek Oroszország Ukrajna elleni háborújával. A NATO fekete-tengeri tagállamaként továbbra is együttműködünk szövetségeseinkkel, és mindent megteszünk állampolgáraink és nemzeti érdekeink védelmében.”

– írta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en arról írt, hogy Oroszország ukrajnai háborúja egyre inkább közvetlen fenyegetést jelent Európa keleti határán fekvő országokra.

A NATO- és EU-tag Románia 650 kilométeres határon osztozik Ukrajnával, és azóta, hogy Oroszország támadja az ukrán dunai kikötőket, többször is megsértették a légterét. A román védelmi minisztérium szerint orosz drónok eddig 28 alkalommal repültek be az ország légterébe, dróndarabokat pedig 47 esetben találtak Románia területén. (MTI, Reuters)