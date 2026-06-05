Putyin kiakadt Zelenszkij „modora” miatt, szerinte nincs értelme találkozniuk

„A levél szerzője helyett a katonáink felé kell fordulnom. Az egész ország figyelme rátok irányul. Dolgozzatok, testvéreim” – mondta a Meduza összefoglalója szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a szentpétervári világgazdasági fórumon, amikor annak a levélnek a tartalmára reagált, melyet ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij hozott nyilvánosságra csütörtökön.

Zelenszkij, ahogy arról a 444 is beszámolt, nyílt levelében az orosz–ukrán háború lezárását szorgalmazta, és személyes találkozót kezdeményezett Putyinnal. Többek között azt írta, „mi Ukrajnában nem akarunk állandó háborút. Nagyon jól tudjuk, hogy a háború nélküli élet mérhetetlenül jobb. És ezt el akarjuk érni.”

Az ukrán elnök a levelében megemlítette, nem hagyják, hogy sikerrel járjanak, akik megpróbálják az Oroszország elleni szankciókat jelentősen enyhíteni. Itt Orbán Viktor áprilisi választási bukásával is példálózott: „Orbán példája jól mutatja, hogy azoknak, akik segítik Oroszországot a velünk folytatott háborújában, milyen szégyenteljes lesz a végük” – közölte.

Levele több pontján ironikusan fogalmazott, szóba hozva, hogy az idősödő Putyin milyen hosszú ideje áll országa élén, és emellett azt is, hogy az orosz elnök számára oly fontos szentpétervári fórum nyitónapján az ukrán drónok képesek voltak támadni a várost. „Nagy hatótávolságú drónjaink ellátogattak szentpétervári fórumuk megnyitójára, több mint 1000 kilométeres távolságot megtéve. Mint ön is nagyon jól tudja, ez a távolság nem a képességeink határa” – fogalmazott.

Vlagyimir Putyin a szentpétervári gazdasági fórumon, 2026. június 5-én Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Reakciójában Putyin visszautasította a személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezést, mondván, ennek nem látja értelmét. Ahogy korábban is rendre, most is arra utalt, hogy előbb a megállapodást kell kidolgozni. Ahogy az utóbbi hetekben mindig, ezúttal is felhozta a sztarobelszki kollégium elleni dróntámadást, amit bűncselekménynek nevezett.

Az orosz elnök értelmezésében Zelenszkij elutasítja Donald Trump amerikai elnök közvetítő szerepét – és az anchorage-i megállapodásokat mint kiindulópontot –, de közben egyúttal fegyvereket „követel” az Egyesült Államoktól. Puytin több ponton kifogásolta Zelenszkij „modorát”, amin szerinte „van mit javítani”. Itt utalt az amerikai és az ukrán elnök korábbi washingtoni vitájára, mondván, „láttuk, hogyan próbálta megnevelni Donald a világ szeme láttára a levél szerzőjét”.

Egyúttal megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását is, mondván: „A szerző említette a koromat. A korával mindenkinek tisztában kell lennie, de a legfontosabb a cselekvőképesség. Felhívta a figyelmet a hatalomban töltött időre is. Ez is fontos. Ha a hatalmat az alkotmányon túlmutató módon gyakoroljuk, az bitorlásnak nevezik, és bűncselekmény. Mindenkinek azt tanácsolom, ne féljen indulni választásokon.”

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij mandátuma 2024-ben lejárt, de a hadiállapot miatt nem rendeznek választásokat Ukrajnában. Az elnök legitimitásának megkérdőjelezése visszatérő gyakorlat az oroszok részéről. Ám a most zajló gazdasági fórumon Putyin újságírói kérdésekre válaszolva nem zárta ki korábban, hogy egy majdani megállapodás hitelességét akkor is elfogadnák, ha Zelenszkij írná alá. Ugyanakkor Szenpéterváron is világossá tették: a békekötés kiindulópontjaként elvárnák, hogy az ukrán hadsereg hagyja el a Donbasz teljes területét.

Ezt Ukrajna önszántából nem fogja megtenni. Főként annak tükrében, hiába „dolgoznak” az orosz elnök biztatásának megfelelően a katonák a térségben, előrenyomulásuk az utóbbi hetekben-hónapokban egyértelműen elakadt.

Frissítés

Volodimir Zelenszkij pénteken este reagált Putyin reakciójára. Így: „Mindenki hallotta a választ, Oroszország sajnos ismét a háborút választotta. Ez gyenge válasz. Egyszerűen nem akarja befejezni a háborút. Gondolom, sokaknak csalódást okozott. De nem akar semmin se változtatni, és nem akarja elismerni, hogy a háborúja csak neki tetszik, és azoknak, akik pénzt húznak ki belőle – ők ma sokat mosolyogtak. Ez azt jelenti, hogy Oroszországnak kevesebb lesz a pénze, a rá nehezedő nyomás pedig nőni fog. Köszönöm mindenkinek, aki segít nekünk. Köszönöm azoknak, akik Ukrajnával vannak, és akik valóságos békét akarnak.”