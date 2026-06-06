Az Egyesült Államok parti radarokat lőtt Iránban

Az amerikai erők szombaton iráni parti radarálomásokat támadtak, miután lelőtték az Irán által a Hormuzi-szoros felé indított drónokat – közölte az amerikai hadsereg. A négy iráni drón a regionális tengeri forgalmat vette célba – mondta egy amerikai tisztviselő a Reutersnek. Ezután mértek csapást Irán megfigyelő állomásaira Gorukban és a Kesm-szigeten, amelyek mind a Hormuzi-szorosnál találhatók.

Az iráni külügyminisztérium szerint az amerikai akció megsértette az április 8-i tűzszünetet, hozzátéve, hogy az ismétlődő jogsértések azt mutatják: Washingtonnak esze ágában sincs mérsékelni a feszültséget.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy az amerikai csapásokra válaszul megtámadta a kuvaiti és bahreini amerikai támaszpontokat, és tüzet nyitott négy tartályhajóra, amelyek az engedély nélkül próbáltak áthaladni a szoroson.

Emberek a Hormuzi-szoros partján. Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/via REUTERS

A kuvaiti hadsereg szombaton közölte, hogy hét ballisztikus rakétát hárítottak el, amelyek kora reggel léptek be az ország légterébe, és több lakóövezet felett is elhaladtak, ami némi törmelék hullásához vezetett. A hadsereg hozzátette, hogy az iráni támadás anyagi kárt okozott, de áldozatok nem voltak. Bahreinben megszólaltak a szirénák, és a lakosságot arra kérték, hogy keressenek óvóhelyet.

Kuvait és Bahrein elítélte a csapásokat. A kuvaiti külügyminisztérium az iráni támadásokat – köztük a legutóbbi, szombati esetet is – „égbekiáltó” agressziónak minősítette, amely fenyegeti az állampolgárokat, a lakosokat és a regionális biztonságot. Irán később azt közölte, hogy mindkét országban ballisztikus rakétákkal talált el amerikai bázisokat, de az amerikai hadsereg szerint hat rakétát elfogtak, a hetedik pedig nem érte el a célját. Négy napja dróntámadás érte a kuvaiti nemzetközi repülőteret.