Újabb 10 napot kapott a Mol, hogy nyélbe üsse a szerb olajcég felvásárlását

Újabb engedélyt kapott a Mol az amerikai hatóságoktól arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette be a társaság szombat este a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A szerbiai Naftna Industrija Srbije AD (NIS), valamint tulajdonosa, az OAO Gazprom Neft cégére a vállalat belgrádi székháza előtt 2025. január 8-án. Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A magyar olajvállalat közlése szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) 2026. június 16-ig hosszabbította meg a tárgyalási engedélyt. A Mol szerint a korábbi, május 22-én kiadott hosszabbítás óta jelentősen előrehaladtak az egyeztetések, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakciós dokumentumok véglegesítését.

Az előző engedély szombaton járt le, ezért a Mol újabb haladékot kért az amerikai hatóságtól, hogy lezárhassa a tárgyalásokat a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyefttel.

A felvásárlás azért különösen érzékeny ügy, mert a NIS az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Az Egyesült Államok 2025 októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, a helyzetet pedig az oldhatná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad.

Januárban jelentették be Belgrádban, hogy ez a befektető a Mol lehet. A korábbi bejelentések szerint a magyar vállalat az oroszok 56,15 százalékos részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az egymilliárd eurót. Az eredeti tervek szerint az orosz tulajdon egy kisebb része az Egyesült Arab Emírségekbe kerülne, a szerb állam pedig egy ötszázalékos csomag megvásárlásával növelhetné a részesedését.

Jelenleg a NIS-ben a Gazpromnak 11,3 százalékos, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos tulajdonrésze van. A szerb állam 29,87 százalékot birtokol, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.

A Mol korábban azt közölte a 444-gyel, hogy a tárgyalások a januárban aláírt kötelező érvényű keretmegállapodás alapján zajlanak, ugyanakkor a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírásán túl további jóváhagyásokra is szükség lesz, többek között az OFAC és a szerb hatóságok részéről.

A felvásárlásnak nemcsak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Korábban Misa Brkics ismert szerb gazdasági újságíró és elemző arról beszélt, hogy a NIS sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. Szerinte az Orbán-kormány távozása után Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a Mol legyen-e az orosz tulajdonrész vevője.

Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek legalább június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a Mol szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez. (via MTI)