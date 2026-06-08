Álhír terjesztése miatt 10 év börtönre ítélte a moszkvai bíróság Mihail Hodorkovszkijt, Oroszország leggazdagabb emberét

A moszkvai Mescsanszkij Kerületi Bíróság távollétében 10 év szabadságvesztésre ítélte Mihail Hodorkovszkijt az orosz hadseregről szóló „álhírek” ügyében. Az ügyészség 14 év szabadságvesztést kért rá.

Mihail Hodorkovszkij orosz üzletember, vállalkozó, az egyik első olyan, klasszikus értelemben vett orosz oligarcha, akit Putyin eltávolított a környezetéből. Oroszország leggazdagabb embere, egyben a világ 16. leggazdagabbja volt, de 2003-ban letartóztatták, 2005 májusában pedig nyolc év börtönre ítélték, miután pénzmosás, sikkasztás és csalás vádjában bűnösnek találták. Váratlan elnöki kegyelemmel szabadult 2013-ban, jelenleg Londonban él, onnan szervez (és finanszíroz) emigráns orosz ellenzéki csoportokat.

Tavaly az orosz rezsim büntetőeljárást indított többek közt Hodorkovszkij ellen is, „hatalomátvételre irányuló kísérlet”, illetve „terrorista szervezet létrehozása vagy abban való részvétel” vádjával. Hodorkovszkijjal a 444 is nem rég csinált interjút.

A mostani ítélet alapját egy Twitter-bejegyzés és egy, Hodorkovszkij YouTube-csatornáján megjelent videó adta. 2022 szeptemberében Hodorkovszkij közzétette egy levél fényképét, amelyet állítólag Irina Okladnyikova pénzügyminiszter-helyettes küldött Dmitrij Grigorenko miniszterelnök-helyettesnek. A levélben az állt, hogy augusztus közepéig több mint 48 ezer orosz katona halt meg az ukrajnai háborúban.

A büntetőügyben szereplő videó 2024 júliusában jelent meg a politikus YouTube-csatornáján. Ebben Hodorkovszkij az Ohmatdit kijevi gyermekkórház elleni orosz támadásról beszélt. (Meduza)