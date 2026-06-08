Kirúgták a MÁV-tól Orbán feketeseregének egyik emberét

Hétfőn a Vitézy Dávid által vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium azonnali hatállyal felmondott a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.–nél beszerzési igazgatóként dolgozó Szabó Gábornak, aki a választások előtt Orbán Viktor országjárásán feltűnt a feketeruhások között, számolt be a Gulyáságyú Média.
A portál szerint Szabó Gábor volt az egyike azoknak, akik a győri gyűlésen a riporterüket lökdöste és provokálta. Orbán Viktor országjárásának állomásain többször feltűntek látszólag a Fidesz által odaszervezett fekete ruhás alakok, akik sorfalat álltak az ellentüntetők elé. A győri Széchenyi téren az eddigieknél nagyobb számban jelent meg a sokak által „feketeseregként” vagy verőemberekként emlegetett csoport. Először a térre vezető egyik szűkebb utcát zárták le, majd gyors átcsoportosítás után a tér egy másik bejáratánál is testükkel állták el az ellentüntetők útját. A csapatról ebben a cikkben írtunk bővebben.
A portál szerint Szabó Gábor, aki állításuk szerint szakanyag- és általános anyag beszerzési igazgatóként dolgozott, vezető állású munkavállalónak számított, ezért a tárcának nem volt szükséges indokolnia a felmondást.
A HVG Gremsberger Bertalant és Beregszászi Zsoltot is beazonosította a képek alapján.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.