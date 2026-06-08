Magyar visszautasította Toroczkai ajánlatát: nem éjszakázik Ásotthalmon

Magyar Péter felszólalása után a a további napirend előtti felszólalásokkal folytatódott a parlamenti ülés.

Toroczkai László (MI Hazánk) a migrációs paktumról kérdezett, sőt: meghívta Ásotthalomra a miniszterelnököt, akár egy éjszakát is ott tölthet, mondta. Magyar erre nevetve nemet mutatott, és innen már tényleg csak egy lépés volt, hogy a Mi Hazánk pártelnöke bejelentse: az idei Pride napján a Mi Hazánk a családi büszkeség napját rendezi meg.

Toroczkai szerint az EU azt akarja, hogy a migrációs paktum keretében menekülteket telepítsenek az országba, Magyar Péter erről szó sincs. „A kerítés megtekintéséhez nincs szükségem egy volt ásotthalmi polgármesterre” – szúrt oda egyet a volt ásotthalmi polgármesternek.

A migrációs vonalon haladt Juhász Hajnalka (KDNP) is, szerinte az illegális migránsok nem, de a legális migránsok megindulnak majd, bevándorlási kvóta lesz. Magyar szerint a szuverenitás ott kezdődik, hogy el kell indulni a választáson, utalva arra, hogy a KDNP a Fidesszel pártszövetségben, nem önállóan indul a választáson.

A fideszes Bóka János és előtte Juhász is szóba hozta az Ukrajnával kötött megállapodást. A múlt héten Magyar Péter jelentette be: teljes körű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Ennek részeként az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.

Az ellenzéki képviselők szerint ez a megállapodás azon a 11 ponton alapszik, amit még az előző kormány kezdett el tárgyalni. Bóka szerint az ukránokban nincs hajlandóság a megegyezésre, a taktikájuk ugyanis régóta az, hogy vitatottá tesznek valamit, amit meg kellene tenniük. Emiatt arra volt kíváncsi, hogy ki és milyen garanciát adott arra, hogy Ukrajna végrehajtsa vállalásait.

Orbán Anita külügyminiszter szerint a 11 pont soha nem lett kitárgyalva, most szakértői szinten mindkét fél megegyezett a kárpátaljai kisebbségi magyar fél támogatásával. Az egyezmény betartása szerinte folyamatosan monitorozva lesz.

Schummer Orsolya (Tisza) a bajai elkerülő útról beszélt, amit 2007-ben már az MSZP, 2025-ben pedig a Lázár János is megígért. Ennek kapcsán Magyar Péter arról beszélt, hogy mennyi mindent ígért az előző kormány az egészségügyben úgy, hogy nem lett belőle semmi. Takács Péter (Fidesz) volt egészségügyi államtitkár ügyrendi kérdésben szót kérve igazította ki a miniszterelnököt.