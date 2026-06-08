Zelenszkij megerősítette, hogy Abramovics közvetített közte és Putyin között

Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy Roman Abramovics volt az az orosz üzletember, aki Kijevben tárgyalt vele. Az ukrán elnök azt mondta, hogy Abramovics mindenképpen a nyilvánosság tudta nélkül akart találkozni.

Zelenszkij szerint Abramovics üzenetet hozott Vlagyimir Putyintól, és azt akarta tudni, hogy az ukrán kormány mire hajlandó a béketárgyalásokkal kapcsolatban. Az ukrán elnök mondta neki, hogy nem hajlandóak átadni a Donbászt az oroszoknak. Emellett arról is beszélt, hogy kompromisszumokat csak tűzszünet esetén kötne Oroszországgal.

Volodimir Zelenszkij Fotó: -/AFP

Abramovics közvetítő szerepéről Olekszij Honcsarenko ukrán ellenzéki posztolt június 7-én. Putyin pár nappal korábban, a Szentpétervári Gazdasági Fórumon beszélt arról, hogy május elején az „üzleti körök egyik képviselője” közölte vele, hogy meghívást kapott Kijevbe. Az elnök által meg nem nevezett illető az ukrán fővárosban találkozott is Zelenszkijjel, aki állítólag azt az üzenetet küldte vele a Kremlbe, hogy kész személyesen találkozni az orosz elnökkel, hogy a tűzszünetről tárgyaljanak. Putyin a szentpétervári fórumon elutasította a Zelenszkijjel való találkozót.

Abramovics 2022-ben már részt vett az akkor megállapodás nélkül abbamaradt ukrán-orosz tárgyalásokon. Az üzletember ezután állítólag Putyin bizalmi embere lett, de Zelenszkij is arra kérte az Egyesült Államokat, hogy ne léptessék életbe az Abramovics elleni szankciókat. (via Meduza)