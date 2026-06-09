Az irániak lelőtték az amerikai haderő egy Apache helikopterét

„Tegnap este az irániak lelőtték az egyik rendkívül kifinomult Apache helikopterünket, miközben az a Hormuzi-szoros felett járőrözött” – jelentette be Donald Trump saját közösségimédia-felületén. Az amerikai elnök posztja szerint „két pilóta volt érintett, mindketten sértetlenek, biztonságban vannak”.

Fotó: SEUNG-IL RYU/NurPhoto via AFP

A New York Times helyi idő szerint már hétfő este beszámolt arról, hogy lezuhant az amerikai haderő egy Apache helikoptere a Hormuzi-szoros térségében, de akkor még nem voltak megerősített információik, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte-e le, vagy műszaki meghibásodás, esetleg valamilyen egyéb probléma merült-e fel.

Trump a mostani posztját azzal zárja: „az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra”.

A BBC azt írja, hogy a lezuhant helikopter két pilótáját egy amerikai tengeri drón mentette ki. Ez volt az első ilyen jellegű művelet, amelyet amerikai erők hajtottak végre. Az Apache-ok kifejezetten erős fegyverzetű harci helikopterek, 30 mm-es gépágyúval és különféle rakétákkal, így például önvédelmi célú Stingerekkel és páncéltörő Hellfire-ekkel szerelhetik fel őket. Egy-egy gép ára meghaladhatja a 60 millió dollárt.